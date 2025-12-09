科技執法 應以人性需求為導向

藝人陳為民日前在臉書發文批評，台灣測速照相快速增加，密度比軍事基地和監獄還高，堪稱「國恥」，網路討論多表認同，因此立法院交通委員會要求交通部說明速限制度及檢討測速照相。交通部表示，速限調整涉及交通效率與交通安全，需審慎權衡；公路局也已完成「國內外道路速限訂定原則」研究，並建立速限檢討流程。

至於交通違規，去年六都和國道違規舉發多達二一二五萬張罰單，幾乎是每人可分到一張罰單，測速照相每千公里就約有八十三支，約是日本的三○七倍。警政署表示，將優先會同相關單位改善交通工程，並研擬測速照相「具體設置標準」，汰除不合理執法地點，避免造成社會不良觀感。

速限制度及測速照相之檢討，主要在於速度管理與智慧執法二個面向。速度管理須先分析道路交通事故與速度的關係，國道事故主要原因包括未保持行車安全距離、未注意車前狀況、變換車道或方向不當、超速及疲勞駕駛、恍神、分心等。至於一般道路事故主要原因包括未依規定讓車或讓人、未注意車前狀況、轉彎不當及違反號誌管制等。

仔細分析國道事故，如超速行駛又未保持行車安全距離，就容易因變換車道或方向不當造成嚴重事故，若前方有突發路況或車況，就容易因反應不及，在未注意車前狀況下造成嚴重事故。至於一般道路造成事故的交通行為，在路段車速過快，易導致未注意車前狀況；在路口車速過快，則易導致未依規定讓車或讓人、轉彎（向）不當，甚至違反號誌管制造成事故，歸根究柢「車速」是關鍵因素。

因此政府如何協助駕駛進行「速度管理」就很重要，速度管理是指駕駛根據不同路況和環境，對車輛速度進行有效操控、確保行車安全的交通行為。重要的是應根據速限規定、道路條件和天氣狀況，主動調整車速以維持安全間距、確保視野和足夠煞停距離。良好的速度管理可以降低事故發生機率和傷害程度，並可有效提升行車效率與節能。

猶記筆者在美國求學和工作時，當談到改善交通安全與效率，美國同學及交通專家就會提醒「Follow the Traffic」，就是宣導所有駕駛行車時應跟著車流行駛，該快則快、該慢則慢，這就是速度管理的具體實踐。如多數駕駛遵守即可產生良性循環、形成均勻車流，有效改善交通安全與效率。

當然政府應依據道路設計速率及多數駕駛的行車速率，以交通安全角度設立合理速限的檢討，若因道路設計改變或遇民眾聚集區域，速限應以循序漸進降低方式提醒駕駛，尤其應避免在速限降低路段起始就設測速照相，造成駕駛反應不及違規。

測速照相的位置與數量都應檢討，除成效差或執法地點不合理的要汰除，成效好的位置也應檢討原因，並研擬交通工程改善與宣導教育。切記科技執法應以人性需求為導向，再善加運用科技執行，並有ＰＤＣＡ滾動式檢討機制，才能達成交通智慧執法的目標。