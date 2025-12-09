家長放任小霸王 校園成甩鍋場

民進黨籍高雄市立委、市長參選人賴瑞隆的孩子，被控多次在校園霸凌同學，已爆出至少三起；其中一名同學遭打後逃進廁所裡，賴立委的孩子仍堵在門外叫囂、威脅打死，另一名受害者則被踢傷。令大眾更側目的是，身為高知名度政治人物的家長，竟還官樣文章似地表達「希望還原真相」。

雖然賴瑞隆說對方家長願意接受他的道歉，但事件詳細始末仍得緊鑼密鼓調查，給擔心受怕如寒蟬的大多數師生們清楚交代；另一方面，我們也能從家長的教養態度，看出近年類似事件之所以層出不窮的根源。

筆者居住在文教區，常目睹奇怪現象，例如上課時間看到中學生聚在咖啡館外抽菸，有次見到學生與附近超商老闆娘吵架，因他穿制服去買酒，有正義感的老闆娘不賣，還數落那個學生。其實在筆者小時候，這類事件會被記名字報給學校，現在大家都知道通報學校也沒用，頂多拿手機照相，去各校、各縣市的「靠北網站」譏笑一番。所以，較有經濟能力的中小學家長們，爭相遷戶籍到明星學校周邊區域，或送子女去讀私立名校，防止小孩「黑子化」。

沒「黑子」，就不會「黑子化」，那麼令校方束手無策的「黑子」是怎來的？在抽象層次，是個人意識取代了道德。自從以「自由多元」為名，校園摘掉「禮義廉恥」四個字以來，彷彿談論道德就是威權教條、儒家老醬缸。家長們縱容孩子的個人主義膨脹到進退無據、不分對錯、侵犯他人生存空間，仍毫無羞恥感與病識感，必將製造出天大地大我最大，視他人為無物的「黑子」。

其實儒家思想的「仁」，恰恰就是二個人，也就是從前教育者常說的群育。孩子從小丟棄了人與人應對進退的規範，家長再把小孩甩給學校，失責而無愧色。問題是，在教育第一線面對失責家長，老師們有太多來自制度的無奈。教改派當權，教師對學生剩下多少管教權？能像美國一樣送校長室管訓嗎？要求家長帶回嗎？放學後留校輔導嗎？請警政機關介入嗎？老師們束手無策，更怕得罪權貴家長而導致飯碗不保。這次霸凌事件若非受害者父母向媒體爆料，難保不被吃案，遑論公開失責家長的身分。

教育界的不幸，也是國家未來主人翁的不幸，更是動搖國本的大不幸。面對層出不窮的校園小霸王，各級教育主管機關的失職無可辯駁。當師生得憂慮自身安危、校園成了不良家長的甩鍋場，沉默的多數師生權益被犧牲，真令人無比痛心！