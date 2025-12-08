嚇阻校園暴力 適度與升學連動

近期多起霸凌事件，包括高雄某立委之子校園霸凌同學、小兒科醫師控訴孩子遭重毆住院等，再次把校園暴力推向公共討論的焦點。此外，在升學導向極強的台灣教育制度下，校園暴力的處理是否應與行為人的升學權益連動，也引起討論。

韓國教育圈也因類似問題掀起劇烈辯論，多所大學今年起拒收曾受校園暴力案件處分的學生，並計畫於明年推廣至全國。韓國社會對此出現巨大分歧，一方認為校園霸凌往往造成深層而持久的傷害，若加害者未能在升學過程承擔相應後果，則無法對受害者帶來公平正義，也無法抑制校園暴力歪風；另一方則擔心，將青春期的過錯延伸為長期限制，可能讓教育喪失提供改過契機的精神。

台灣現行校園霸凌防制準則縱使加入了「修復式正義」概念，但升學制度仍與其脫節。即便學生曾有明確暴力紀錄，卻不影響升學機會，制度嚇阻功能束之高閣，受害者亦難感平復。然若貿然採取韓國的高強度措施，恐面臨重大爭議。校園霸凌事件的判定，若無公正透明一致的認定程序，即便施以嚴重處分也可能遭到質疑。

尤其家長與學生之背景和資源迥異，對程序的理解及參與能力並不對等，審議程序若不透明恐影響學生升學權益；輕則造成誤判，重則導致受害者的二度傷害。因此除了「零容忍」，改革的重點應放在如何讓整個流程更具公信力並符合教育初衷。

更可行的方向是讓升學與校安制度間，建立更明確、卻非完全嫁接的連結。嚴重暴力紀錄經完整調查並確認後，得適度反映於相關升學階段，但同時要保留改過遷善的機會。與其每次在事件發生後爭論、究責個別家長或學生，更應趁此契機重新檢視制度本身。唯有讓制度兼顧公平正義與學生成長的修復空間，才能成就更成熟的校園安全文化。