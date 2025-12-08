保護霸凌受害者 要給老師工具

民進黨籍高雄市立委賴瑞隆之子涉及多起校園霸凌事件，但對第一線教師而言這些事件並不陌生也非偶發，卻是教育現場的日常縮影，只是這次因為當事人有「政治人物子女」的標籤，一切才被看見、放大、討論。

外界聚焦在加害者身分，但若換成教師的視角，問題從來不應只是孩子的背景，而是當學生行為一再越界時，學校與教師究竟能做什麼？又允許能做什麼？又有哪些問題是明明需處理，卻因制度綁住手腳而無能為力？當教師發現學生情緒失控、霸凌攻擊同儕，除了依法通報、開會、做紀錄、寫報告、蒐證，還要安撫家長並維持班級秩序。每一步都可能被放大檢視，稍有不慎更會遭外界以「教師管教不當」、「學校不夠友善」等指控反咬。

家長與社會希望學校能有效處理問題學生，但現行法規卻讓教師幾無即時干預權力，等於要老師「負責」卻不給「工具」。當霸凌或暴力行為發生在有背景的學生身上，馬上吸引外界質疑公平性；其實在更多教室角落裡，老師只能在制度的夾縫中艱難求生。

校園早非單純教學空間，而是情緒問題、家庭問題、社會問題的集中爆點。教師責任愈來愈多，能使用的工具或手段卻愈來愈少。當制度既不能嚇阻行為偏差的學生，又不能保護被害學生與處理事件的教師，誰都會是下一個受害者。校園霸凌的解決之道，不能總是在媒體報導及輿論憤怒後即止步，霸凌與暴力處理機制必須更明確且更迅速，不能再用繁冗程序拖延介入時機。

其次，學校需增編輔導與心理專業人力，而不是把所有衝擊都丟給導師承受。尤其應賦予教師執行學生紀律的法律保障，而不是讓每一個處置都冒著被投訴的風險。社會亦須重新理解，教師不應是承受一切的人，他們需要制度支撐，才有辦法真正保護每個孩子。

只有願意正視並修補這些制度黑洞，孩子才可在校園安心學習，而不是每天處於隨時可能爆炸的壓力場。