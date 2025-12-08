真心愛中華民國 才能團結台灣

賴清德總統日前指出，民進黨沒改國號，留著中華民國這名字是為了團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。

眾所皆知，民進黨不敢改國名，是因顧忌中共攻台及不敢得罪美國，而不是為了團結台灣社會。賴總統這番說詞正凸顯了他「虛偽的膽怯」，只想倚靠外力以圖苟活，以圖結之名行分化之實。

非綠陣營者既被視為「雜質」、「其餘人口」，並任憑官員和立委以「台灣國」公職自居，如今卻說留著中華民國是為了團結台灣，實在可笑。

民進黨最愛講的一句話就是「愛台灣」。然而，他們只看見自己意識形態中的「台灣」，卻看不見共同生活在這塊土地上的「人民」。

久而久之，「愛台灣」不再是一個共同價值，而成了政治武器，立場分歧被放大成敵我對立，「愛台灣」在民進黨的定義中早已變成「只要不是跟我同一邊，就是不愛台灣」。這樣的社會只有分裂，何來團結？

台灣今日最大的挑戰不是藍綠、統獨，也不只是中美博弈帶來的地緣壓力。台灣真正的危機在於社會的不信任與對立，且正在侵蝕這個國家。

執政黨與反對黨彼此對抗、族群與世代互相指責、公共政策變成表演舞台而非理性討論；這些裂縫若繼續擴大，再強大的國際支持、再高的科技實力，都不足以打造一個安全而持續向前的國家。

台灣的社會不是沒有共識。在許多重要議題諸如支持民主自由、渴望和平安全、追求公平正義、追求經濟繁榮，台灣人的想法高度一致。

問題出在政治人物與媒體習慣將共識切割成對立，讓政策討論淪為陣營對戰。「只要是對方提出的就一定反對」、「只要是我方說的就算錯也要挺到底」，這種零和心態正是讓台灣脆弱又分裂的原因。

我們討論能源政策應是著眼於科學與成本，而不是因為支持某種能源就被貼上特定政黨標籤；討論司法改革應是聚焦制度與案例，而不是按著顏色決定公平與正義；討論兩岸議題應是評估風險與策略，而不是用「親共」或「恐中」來互相抹黑。政策本來就有不同方案，民主社會本來就有不同立場，真正成熟的國家卻能夠在歧見中找到最大公約數，而不是在共識中用顯微鏡挑刺尋找敵人。

世界正在快速變動，未來十年中美競爭只會更激烈；台灣面臨的地緣風險、產業轉型、人口老化、財政壓力都在不斷逼近。這些挑戰沒有單一政黨能解決，也沒有哪一群人能獨自承擔；只有一個有互信、願對話、能合作的社會，在這些風暴中才可挺得住站得穩。

賴總統若要團結台灣，就要真心愛中華民國，身為領導者要謙卑聆聽人民的聲音。台灣民主的可貴來自社會多元、人民有言論自由、大家可以對政府提出不同意見。真正的民主是用建言來改進，而不是用仇恨來分裂；是用監督來提升，而不是用敵意來摧毀。批評政府不代表不愛台灣，支持政府也不該盲目瞎挺。

「團結」不是要求所有人放棄立場，而是願意容納不同的聲音。如果在民進黨心理，「台灣」永遠大於「中華民國」，而「中華民國」對他們來說永遠只是一個不得已而寄生的「軀殼」，那麼縱使留著這個名字也無法團結台灣。