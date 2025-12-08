大屋頂下／什麼是台灣的天命？（下）「民主燈塔」vs.「台獨巢穴」

什麼是台灣的天命？

昨日本文說，兩岸關係的終極目標應以「為人類文明創造典範／為中華民族創造救贖」為定位及定性，並試從四個面向分論如何「共構世界文明」及「共構兩岸文明」。

昨天談了兩個面向。一、普世價值。二、中華文化。今日再談另兩個面向。

三、辛亥革命。國共內戰，中共以共產主義路線襲奪了三民主義路線，終於映襯出三民主義的正確與共產主義的謬誤。

辛亥革命、孫中山及三民主義，堪謂是可與美國獨立革命及法國大革命並論甚且有所超越的革命、偉人與政治大論述。

中共贏得內戰，奪占了中國的話語權，遂使辛亥革命、孫中山、三民主義以至抗日戰爭這些「中國敘事」在人類歷史及世界文明上的應有地位及價值遭到嚴重減損。

然而，歷時愈久愈看得出來，無論你心裡想的是不是「三民主義」這四個字，但三民主義的「民族／民權／民生」確實是中國兩岸應當共同追求的理想目標。

三民主義源自孫中山，源自辛亥革命。因此，辛亥革命的意義，三民主義的主張及孫中山的偉大，即是兩岸「共構世界文明／共構兩岸文明」的珍貴介面與平台。

習近平說：「中國共產黨是孫中山先生革命事業最忠實的繼承者，完成了孫中山未竟的事業。」

毛澤東自稱是「三民主義的信徒」。他甚至說：「（中共）在十年內戰中不要孫中山，因為我們的力量還很小…將來我們力量愈大，我們就愈要孫中山…我們應該有清醒的頭腦來舉起孫中山這面旗幟。」

現在，如毛澤東說，中共已是「力量愈大」，是否也是應當回頭看一看孫中山旗幟的時候了？

近日網上出現一首新版的英文孫中山紀念歌，是從台灣的視角出發，但兩岸有心人皆可聽一聽。

歌曲最後以台灣的口氣說：「國父啊，我們還在！」若以大陸的口氣則可說：「革命先行者啊，我們還在！」

「革命尚未成功／同志仍須努力」這句遺囑今日可成兩岸共識共情的稟賦。

四、台灣的治理實踐。若以三民主義的標尺檢視，今日台灣在民生主義及民權主義上皆相當優異，尤其在民權主義上與中國大陸形成對照。

例如：台灣不會有「白紙革命」。因為，台灣的一個路人甲，其日常的人權保障比馬雲還好，不必因批評銀行而被摀住嘴巴。這是兩岸民權主義的差異。

又如：王世堅的《沒出息》，在大陸出現許多二創版本，更賦予許多詮釋。但盡人皆知，歌詞源自一名市議員對市府官員的質詢用語集錦。市議員「竟然」當面指責官員「連滾帶爬／哭什麼哭／沒出息！」這是民權主義在兩岸的差異。

再如：每四年舉行一次中華民國總統大選，大陸人民看著一張一張唱票開票的過程，難道不會感知這是兩岸民權主義的差異？

何時中國大陸能為十四億人唱票開票？

民權主義及民生主義是台灣的稟賦，但台灣的問題在民族主義。在民族主義上，台灣應有作為「民主燈塔」的「天命的稟賦」，但有人卻想以「巷戰刺蝟」將台灣搞成一個「台獨巢穴」，則是逆天而行，違犯了「天命的禁止與約束」。

不過，台獨囂張至此，卻也畢竟不敢再提「正名制憲」，甚至宣稱要「奪回中華民國的神主牌」，這其實也是因民權主義正確操持了天命的稟賦與禁止，壓制了台獨，迄今仍能維持了中華民國在法理上的民族主義。

以上，是將兩岸經緯從「普世價值／中華文化／辛亥革命／台灣實踐」四個面向，提升到「共構世界文明（普世價值）」及「共構兩岸文明（民族復興）」的高度，並將兩岸終極方案定位定性在「為人類文明建立典範／為中華民族創造救贖」的境界，始能看清兩岸的「天命稟賦／天命禁止」是什麼？也才能體認兩岸課題在人類大歷史、大文明、大因果、大舞台上的高大深遠的意義。

綜上所論，回頭再談台灣的天命。

天命，近似一般所說的命運。命可說是客觀的制約，運可說是主觀的操作。此處所稱天命，是指兩岸在大歷史、大文明、大因果、大舞台上，如何珍惜「命與運的稟賦」及不要違逆「命與運的禁止」，因而這裡所說的「天」，其實是可以證諸世局與兩岸的事實流變，並非虛玄。

尤其是台灣。如果不是蔣經國的解嚴與開放兩岸交流，一方面使中華民國經由寧靜革命而民主化，又使中華民國的民主化節制了兩岸關係，因而維持了迄今三十餘年「不統／不獨／不武」的局面；則台灣恐怕連參與討論「中國問題」的「資格」都沒有。

因為，如果不是民主化的中華民國，前述共構「世界文明／兩岸文明」的四個面向，台灣將皆不具優勢，在兩岸根本沒有立足之地。

本文自賴清德及許信良的歧見開端，亦可就此收尾。

甚至可以這麼說，賴清德宣示的台灣天命是：「為了搞務實台獨，所以要以一兆兩千五百億元軍購迎對中共在二○二七年武統。」

問題是：然後呢？然後一兆兩千五百億元的軍購（看似天文數字，其實是杯水車薪）就能實現台獨了嗎？或者然後台灣就成了一隻殉死的「巷戰刺蝟」？

更根本的問題是：如果不搞台獨（天命的禁止），是不是就不必面對「二○二七年武統台灣」或「終究逃不過武統」的「天命」？

賴清德必須回答：台灣的「天命稟賦」是什麼？台灣的「天命禁止」又是什麼？

亦即，他必須回答：台灣的天命是中華民國？還是台獨？

回頭看許信良。他說：「台灣最大的天命是用民主改變中國。」

他說：「民主成就是中華民國的重要資產，是中華民國全體人民的共同資產。」這說的是「天命的稟賦」。

他又說：「民族主義已經夕陽西下，已經過時，台灣現在要談的不是（台灣的？）民族主義。」這是在提醒「天命的禁止與約束」。

賴清德與許信良二人對照。許的啟示是，「民主成就是中華民國全體人民的共同資產」，因此應當珍惜這份「天命的稟賦」；賴的啟示則是，「天命的禁止」不要誤蹈，想搞台獨，台灣根本沒有那樣的「命」！

賴許二人在「台灣天命觀」的歧見，若用《大屋頂下》的語詞來說，即是：

台灣的天命，究竟是要以中華民國作兩岸的「民主燈塔」（稟賦）？還是要作仇中脫中的「台獨巢穴」（禁止）？

《大屋頂下》認為：中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。