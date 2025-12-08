科技． 人文聯合講座／寬容與人性關懷–連接分裂社會

「寬容」（la tolérance）這個法文單字是我留學法國最初那年在書店最常看到的書名之一，同年閱讀到法國學院作者朱爾．米榭勒（Jules Michelet, 1798-1874）《女巫》（La Sorcière, 1862） ，返國後將此書作引介回國出版。

米榭勒是《法國史》巨作作者，歷任國立古文書檔案館長、高等師範學校、巴黎索邦大學、法國學院講座，提倡自由主義學風，反對教會、君主專制；一八五五年他在《法國史》第七卷中初次使用「文藝復興」一詞。身為自由主義學者，他也寫作一系列有關廣大民眾、博物學的著作，譬如《人民》、《山》、《海》、《女人》、《饗宴》、《博物誌–鳥》、《博物誌–蟲》、《聖女貞德》，文筆優雅、浪漫動人，給予十九世紀聖女貞德再次復活的鮮明形象。

他去世時一萬多名民眾送葬，被推崇為「法國史學之父」。他墳墓上豎立巨大紀念浮雕，米榭勒躺在病床上手執鵝毛筆，歷史女神克麗奧（Clio）從中飛翔而起，右手指著米榭勒名言：「歷史是一種再生。」（ L’histoire est une resurrection.）

米榭勒認為中世紀遭受女巫狩獵的不幸女性，乃是因幻覺到撒旦在其體內，賦予她們超自然力量。她們施展的黑巫術，使得文藝復興初期自然精神誕生，促成科學與哲學的覺醒。他筆下充滿人性關懷，在西方對異端信仰毫不寬容的時期，憐憫廣大群眾。

《女巫》一出版受到廣泛回響，這時他已因拒絕宣示效忠拿破崙三世而被迫辭職，隱居鄉間不斷創作，將歷史視野投向廣大民眾、大自然以及革命事件，沒有他的文采與史觀，廣大民眾的情感依然沉睡而難以入史。

耶魯大學美術館藏約翰．川布爾（John Trumbull , 1756-1843）〈一七七五年六月十七日華倫將軍在邦克山戰役之死〉（The Death of General Warren at the Battle of Bunker's Hill, June 17, 1775），成為二○二五年校長麥金尼斯的畢業演講。麥金尼斯為歷史學家、耶魯大學首位女性校長。邦克山戰役被視為美國獨立戰爭三大戰役，一群烏合之眾的民兵依然重創英國正規軍，鼓舞獨立運動。

這場戰爭起於民兵指揮官華倫（Joseph Warren）醫生率領民兵防禦邦克山。邦克山居高臨下，具戰略位置，英軍指揮官發動正規軍仰攻。民兵指揮系統固然紊亂，卻造成英軍兩次退敗，最終在第三次衝鋒中慘勝，死傷嚴重。英軍攻克山頭，士兵正要用刺刀刺向垂死倒地的華倫，約翰史莫爾（Major John Small）少校出手阻擋。川布爾並非描繪戰爭慘烈與衝鋒陷陣的勇敢，而是刻劃即使敵我對立，敵人生命垂危，勝者依然保有人類共通的人性關懷。約翰．川布爾筆下的人性關懷成為美國獨立戰爭的精神。

今日兩岸分治、對立嚴峻，國內政治紛擾卻甚於兩岸局勢，一座分裂的島嶼，還有什麼本錢與願景呢？麥金尼斯勉勵學生處於意見分歧、對立的時代，依然要保持理性、尊重、同理心、人性關懷。史筆如鐵，我們的政治人物應該去聽聽耶魯大學這位史學家校長的諍言，學者也能如米榭勒那樣發自內心、不畏權勢真心關懷廣大群眾。

