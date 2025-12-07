星期透視／2028值得期待燕子嗎？

台中市長盧秀燕日前接受聯合報專訪，喊出「第四次政黨輪替」，讓人看到「燕子」對台灣政局的現狀和未來，有她的思考和想法。

國民黨主席選前，盧秀燕因「媽媽市長」溫暖風格、台中的出色政績，加上「禿子漢子燕子」中兩位已參與過大選，被許多人認為是國民黨二○二八的「一尊」。

但她不選主席，不少人期待落空，甚至質疑她「怕熱就別進廚房」。鄭麗文當選後，為凸顯藍營人才濟濟和初選公平性，說「二○二八人選不只一位」，很快就被「超譯」成「盧秀燕不再是一尊」。綠營乘機表達二○二八另有「假想敵」，想多製造幾顆藍營「太陽」。

賴清德執政，內也鬥外也鬥，濫權貪腐頻傳，很多人因此對政黨必須輪替感到迫切。但要知道，二○二八投票距今還有兩年。這段期間在野陣營首先得集中力量以制衡賴清德。想贏二○二八，這不是百米短跑，是中距離競賽，不能亂衝，必須「配速」。

盧秀燕不選主席，是為堅守對台中市民的承諾，「最困難的時候，媽媽會留在家」。過去政治人物的「心在碗外」常被詬病。後來非洲豬瘟一度現身台中，盧秀燕被綠營鋪天蓋地攻擊，試想這時若盧秀燕還兼差主席，會是如何？這不是「怕熱」，而是先照顧哪個「廚房」的問題。

如果二○二八盧秀燕要扮演促成政黨輪替的關鍵角色，她的最佳「提速」時機，其實是明年下半年啟動市長「交棒」時。現階段，她的最佳站位是顧好台中，同時作為黨員，支持鄭麗文主席和國民黨立院黨團，推動藍白合、制衡民進黨。

至於「二○二八人選不只一位」，從來不是問題，在野陣營不怕強棒多，「一尊」只能靠選民支持，不是誰能欽定。但在我看，盧秀燕因為有三大優勢，仍是藍營二○二八最具戰力的人選。

第一是「出色政績」。盧秀燕不只施政滿意度名列前茅，台中多項硬指標也在持續進步，成為六都的前段班。台灣選舉向有「北藍南綠、決戰中台灣」的說法，二○二六將是「北藍」穩固，「南綠」可能鬆動的局面，但盧秀燕靠出色政績顧穩中台灣，成為關鍵優勢。

第二是「溝通特質」。盧秀燕歷練媒體、民代、市政，讓她對國政對基層議題都有掌握，更有溝通的優勢，得到「媽媽市長」的稱號絕非偶然。在充滿暴戾之氣、流行用「暴怒誘餌」博聲量的台灣政壇，盧秀燕的溝通特質難能可貴。

第三是中道路線。盧秀燕不走偏鋒，在台灣定位和兩岸關係上是國民黨的穩健派，這讓她能贏得中間選民的認同，和賴清德的「不時暴衝」形成強烈對比。賴清德在自我克制上遠不如蔡英文，而盧秀燕不只同樣有女性政治人物的溫和優勢，路線上還比蔡英文更穩健。

當然很多人質疑，面對兩岸和美國等重大議題，盧秀燕有能力應對嗎？其實台灣多數民意早有共識—以憲法為基礎，兼顧對陸對美對日關係，藍營不同政治人物都很難偏離這個共識路線。真正的挑戰是在防止綠營暴衝。透過溝通、擴大台灣共識，這方面盧秀燕更有發揮空間。

二○二八年，盧秀燕這隻「燕子」最終會怎麼飛，我們不知道，但台灣的政治和前途不能總是寒冬，這值得我們對燕子、對春暖花開，有所期待。

（作者為世新大學講座教授）