名家縱論／川普國家安全戰略：美國優先、戰略收縮

美國川普政府的「國家安全戰略」報告出爐，感覺上是一篇混亂的作文，報告大罵過去政府策略，也大批歐洲國家，卻未呈現完整川普安全戰略，其實核心就是「美國優先」與「戰略收縮」。

這份新戰略報告前半討論美國要什麼、美國要從世界得到什麼，並指出美國安全戰略原則是美國優先、權力平衡、彈性現實主義；報告也指出戰略安全的優先重點包含結束大規模移民、責任分擔與移轉，及各項經濟安全議題。目標聽起來偉大，卻顯示當前美國戰略環境大不如前，權力移轉趨勢明顯，必須彈性因應。

報告明確摒棄過去卅年的「自由國際秩序」路線，嚴厲批評冷戰後的全球化與自由貿易政策掏空了美國中產階級與工業基礎，是一場長達卅年的戰略失誤。川普政府宣示，除非核心利益受到直接威脅，「美國維護世界秩序的時代已經結束」。

報告強調西半球和歐洲的安全優先事項，最重要的一點是引入「廿一世紀版的門羅主義」，旨在恢復美國在西半球、尤其是在拉丁美洲的主導地位，它將北美和南美納入美國的勢力範圍，標誌著美國安全戰略轉向以應對西半球問題為重點的新戰略。

有關亞洲與印太地區部分，主要在確保經濟利益與嚇阻軍事衝突，談到中國廿一次、台灣八次。報告先批判過去交往中國政策是錯誤的，中國現在已經富有且強大，美國必須要重新平衡與中國的經濟關係，中美貿易必須平衡且在非敏感層面；中美兩國應該維持「相互有利的經濟關係」，符合川普認為當前已是中美兩強Ｇ２體制。

報告在台灣問題上的措辭，比川普第一任期發布的國安戰略更為強硬。報告指出，鑑於台灣的戰略位置以及在半導體製造方面的主導地位，「高度關注台灣是理所當然的」，「阻止因台灣問題而引發的衝突，最理想是通過保持軍事優勢來實現，這是優先事項」，同時表明美國「不支持」片面改變台灣海峽現狀。

看似川普在台灣問題上重回戰略模糊政策，但報告隨即提到「美方將建立一支能夠在第一島鏈任何地區阻止侵略的軍隊」，並要求日本和韓國增加防務負擔，以威懾敵對勢力，並保護連接沖繩、南西諸島、台灣和菲律賓的第一島鏈，這樣「把第一島鏈的海上安全問題聯繫起來，同時增強美國及其盟友阻止任何試圖奪取台灣，或形成對我們極為不利的軍事力量平衡，以防止防衛該島變得不可能」，這讓各方摸不清川普政府的真意與底線。

報告中對於包含台灣的第一島鏈戰略主軸，其實就是維護在此區域的美國利益，要求島鏈國家擔起責任與費用，提升軍事能力與部署，嚇阻衝突戰爭。然而，前述新戰略強調西半球優先背景下，美國外交重心向西半球轉移的趨勢顯而易見，換言之美國戰略收縮態勢明確，這將增加美國在亞洲的參與度可能正在減弱的風險。

亞洲各國看到這份戰略報告的情緒是複雜的，例如日本，才剛被川普敲打高市有關台灣有事的發言，現在又說要日本增加軍費，擔負起包含台灣的第一島鏈的防衛嚇阻，且中國大陸針對高市發言的反制作為，也讓日本更深刻了解到北京紅線。至於韓國總統李在明則一定在想，第一島鏈與韓國無關，「我們不選邊站」。

最後，這份報告清楚表現出幾個特點：美國優先（經濟利益擴張）、中美體制（權力移轉現在式）、代理戰爭（第一島鏈自救）、台灣加錢（增加軍費與軍購）。面對這份川普戰略安全報告，台灣必須更加謹慎，必須看懂看透川普政府的「美國優先」與「戰略收縮」，不能選擇性閱讀，掉入戰略陷阱而不自知！

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）