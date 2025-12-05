聽新聞
0:00 / 0:00

願幫經濟 賴總統吃大陸豆腐

聯合報／ 楊正／退休媒體人（台北市）

賴清德總統接受紐約時報訪問，談到台灣對美國半導體產業的協助，他表示會全力促成川普所希望的全世界百分之四十到五十的半導體在美國製造。談到中國時，賴清德說，願幫助中國解決面臨的經濟問題。

賴總統對中國的經濟有相當的成見和誤判，認為今年台灣的經濟成長率百分之七點三七，中國大概百分之四點多，所以中國的經濟非常不好。台灣今年因為ＩＴ、半導體出口暢旺，成長率極高，但中國進出口在美國高關稅下，在高基期上也有百分之三點六的成長，並不遜色。川普說美、中是全球的Ｇ２，中國的ＧＤＰ總量是台灣的廿三倍，要台灣來幫助中國經濟，這不是自不量力？

這一期的經濟學人說，中國新研發出的無人駕駛汽車和包括可治療癌症的醫藥，都有革命性突破；歐美、中東多國已和中國合作。輝達執行長黃仁勳和很多專家認為，「中國的ＡＩ，在實用化、基礎設施、研發人力上，都很豐沛，加上政府監管寬鬆，所以ＡＩ發展，很快會超過美國」。中國的製造業產能占全世界百分之卅五，是第二名美國的三倍。

中國科技創新不斷推出、現在及未來尖端的ＡＩ產業也名列前茅，製造業產能全球第一，台灣要去幫助中國經濟什麼？

「賴十七條」將中國定義為「境外敵對勢力」，要去幫助中國經濟，是不是「通匪資敵」？是不是中共同路人？近年，賴政府全力將台灣對中國的進出口，想方設法移轉到美國為主的其他國家；台灣對中國的投資也從二○一○年的百分之八十三點八，降到去年的百分之七左右，現在還要去幫助中國，這不是在吃中國豆腐？

中國今天經濟最大的問題，不是國際貿易，而是內需疲弱、房地產泡沫、地方債務龐大、外資撤離、人口和勞動力結構惡化等，每一個都是大題目。這些大問題，台灣沒有處理的經驗；很多產業在中國都產能過剩，賴政府難不成會允許比亞迪電動車進口？

台灣自己要面臨的經濟難題很多，工商界念茲在茲的五缺，政府協助到位了嗎？核電攸關產業，政府的能源政策呢？台美關稅即將揭曉，台灣要對美鉅額投資、半導體產業鏈搬到美國、也要幫美國培訓勞工，台灣的中高階層家庭會有多少搬到美國？美國掏空台灣，我們未來怎麼辦？這些都是賴政府要思考、解決的。

追本溯源，還是回到兩岸關係。賴清德不能一方面擴大國防預算，大買美國軍火對抗中國，一方面又說要幫中國經濟，彼此矛盾；我們如繼續抗中保台、視中國為境外敵對勢力，要幫中國的經濟，就是子虛烏有的大話。

延伸閱讀

賴總統：落實「客家六箭」 讓客家文化成為世界文化

還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

相關新聞

司法雙標 悖離國民正義感

黃姓清潔隊員轉送棄置電鍋給拾荒老婦人時，一定和多數人心中的倫理天平想的類似：棄置電鍋是無主物，不是什麼需要登記清冊的公有...

願幫經濟 賴總統吃大陸豆腐

賴清德總統接受紐約時報訪問，談到台灣對美國半導體產業的協助，他表示會全力促成川普所希望的全世界百分之四十到五十的半導體在...

台灣處境持續被耍

美國商務部長盧特尼克三日表示，美台關稅談判仍在進行中，協議「當然」包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體，「最終目標是將供...

片面遣返 恐斲傷兩岸司法互助

報載大陸公安突押解已在大陸服刑完畢的台籍詐欺犯，透過金廈小三通搭船返台。因通知我方較遲且途中似無戒護，引發緊張與爭議。此...

轉型期太久 禁廚餘養豬應儘速

台灣爆發首例本土非洲豬瘟後，行政院會昨天通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限至明年年底...

夸談助美陸 賴政府昧大勢

賴總統日前接受紐約時報視訊專訪，表示贊同對川普總統希望台灣半導體及協力廠商赴美投資，他也希望中國國家主席習近平能思考如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。