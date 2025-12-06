當台灣需「翻牆」 與對岸有何差別

賴政府近期將小紅書封鎖一年，理由是資訊安全與涉入詐騙案件過多。然而，若冷靜檢視台灣當前的網路環境，不難發現這項政策的象徵意義遠大於實質效果，甚至更像是一場政治算計，而非真正基於治理需求的決策。

首先，政府宣稱禁止小紅書是為保護民眾免於詐騙與不實訊息侵害，但實際上，台灣民眾在日常使用的主要社群平台遭遇詐騙、假投資廣告與個資外洩的風險遠高於小紅書。根據警方與金管會公開資訊，近期台灣的詐騙案件大多從主流社群平台發生，而非來自小紅書。既然主要危害集中在其他平台，政府卻不採取等同力度的限制措施，反而挑一個政治上最好塑造對立的目標下手，就難免讓外界懷疑：這是資安政策，還是政治表態？

其次，小紅書不但禁止不了，反而將讓台灣出現與中國相似的「翻牆」場景。過去民進黨政府最常批評的，就是中國以網路封鎖控制資訊。然而，如今台灣卻迫使民眾需要透過ＶＰＮ才能跨過政府設下的數位邊界，何其諷刺。

民進黨長期將自己定位為資訊自由、多元開放象徵，但實際施政卻呈現另一幅面貌。不僅和中國的管理模式愈來愈像，也讓人看到兩岸政府逐漸「靠攏」的弔詭現象：都宣稱為了保護人民，最後均是限制人民能接觸的資訊。民進黨常批判在野陣營親中，但從賴總統提出「雜質說」、要求行政機關聽（民進）黨指揮、到如今甚至封鎖社群軟體使用，綠紅在治理工具上愈走愈近，愈來愈依賴管控，而非教育、透明與公民能力的提升。

民主社會的資訊治理核心應是增強人民辨識能力，而非透過封鎖來排除外部資訊。若只針對性封鎖某些平台，卻放任真正造成民眾損害的詐騙管道持續氾濫，這樣的政策不過是政治鬥爭工具。

民進黨今日以「安全」之名封鎖小紅書，明日是否可能以其他理由封鎖更多平台？台灣不應該走向一個需要翻牆的未來，否則我們與那些我們批評的制度，又有多少差別？