小紅書與小橘書 反映兩岸僵局

內政部聲明小紅書因有許多涉詐帳號，宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖一年；日前國防部花費六千多萬元推出新版「台灣全民安全指引」、俗稱「小橘書」，預計印製一千一百萬本，增加全民防衛意識。一者是資訊平台被封鎖，一者是國家主導的軍事資訊大量推送，形成強烈對比。

小紅書擁有三億名活躍用戶，在台用戶有三百萬，以詐欺與未設代理人為主要理由而封鎖，顯然違反比例原則，也反映兩岸互動的深層僵局。據警政署統計，去年民眾所受詐騙財損五○二億元，而小紅書兩年內造成的財損約為二點五億元，顯然更多的詐騙是透過其他主流平台；內政部「捨大抓小」，不僅顯示打詐無力，更凸顯與中國大陸對抗的主要政策方針才是其主因。至於小紅書不設代理人一事，更顯示出兩岸交流早已進入寒冬，不只兩岸官方無溝通管道、陸方對於我方聲明亦無任何回覆的惡劣關係。

至於「小橘書」發行理由，官方資料為「面對國際局勢變化與威權主義擴張」，一本手冊對威權主義的擴張能否起到遏止尚未可知，但對抗中保台的路線鬥爭卻有其關鍵作用，在前言中即挑明「中國的侵略威脅」，無助於兩岸和解與和平發展。

遙想戒嚴時期，全民資訊嚴重受到封鎖，志士仁人前仆後繼奮鬥，皆為了啟發民智與爭取言論自由。當年本土菁英經過多少次抗爭，才換來台灣如今的言論自由。

在羅斯福的四大自由中，首先彰顯的便是「言論自由」，如今鄭南榕「為你爭取百分之百的言論自由」理想在台灣已經難以實現，以不符合比例原則的方式封鎖社交媒體，對於打詐幫助有限，但卻嚴重影響我國民主自由的形象。當年的黨外精神如今也踏上了言論管制的腳步，令全民不寒而慄，未來難保其他社交軟體不會遭受同等待遇。

小紅書與小橘書，一封一發，形成鮮明對照—前者象徵資訊的阻斷，後者象徵國家主導的資訊輸出；一個凸顯國家不信任人民的判斷能力，一個展現政府對特定意識形態的傾向。這兩本「書」反映的不是資訊安全，而是民主社會對自由與權力邊界的深刻考驗。