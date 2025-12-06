封小紅書放任臉書 給大陸什麼訊號

內政部無預警宣布大陸社交平台小紅書因有許多「涉詐帳號」，讓台灣去年至今發生一七○六件詐騙案，財損兩億餘元，加上國安局認為其資安檢測不合格，宣布對小紅書發布封鎖令一年；陸委會接著表示，這是針對詐騙與假訊息，並不與兩岸有關。消息傳來，台灣使用小紅書的三百萬網民一片譁然，無不表示台灣最自豪的莫過於能自由使用網路，現在竟然築起網路長城，讓民眾體驗「翻牆」人生。這不只是台灣本身對公民自由權利的嚴重限縮，更不啻於對大陸釋放惡意的信號。

美國國會去年四月通過法案，主張基於國家安全，要求TikTok的中國母公司字節跳動在今年一月十九日前出售，否則將在美國禁止營運。TikTok在美國廣受年輕人歡迎，用戶多達一點七億人，美國國會通過限期法案，如果說獲得民意授權尚且有道理，但川普總統卻因發現自己能贏得總統大選主要就來自使用這個媒體的年輕人，加上民眾不斷反對，因此川普反覆跟大陸當局協商，甚至數度自動寬限期限，至今尚未公布如何徹底解決此一問題。可見連川普都還會顧慮到民眾反應，不敢草率魯莽行事。

結果賴政府只因聲稱小紅書未配合台灣法律納管、要求其改善作為未獲回應，便直接禁止使用。就算小紅書真有刑事局所聲稱的詐騙情事，其詐騙的現象有臉書來得更容易或更嚴重？台灣人如今只要打開臉書等軟體，就會不斷發送各種廣告購物訊息，這些廣告充斥詐騙。數發部統計，截至四日，過去卅天通報疑似詐騙訊息總數共七萬多則，其中以臉書為平台的就高達五萬餘則。

我曾在臉書買到各類不實物品，包括跟廣告完全不一樣的書籍，或者買半開的國畫書墊卻寄來Ａ４的版本；甚至到便利商店買東西，店員會好心通知我貨品到了，讓我在「誤認自己有網購」的狀態下，只因價錢一樣（不能打開來辨識物品），付錢買我根本沒有訂購的東西，想要退貨卻像是羅生門或鬼打牆，最終索性再不看臉書網購。我甚至無緣無故被臉書封鎖而申訴無門，去報警處理，員警卻告知：「政府無法管臉書，他們常不理會我們委託查證的事情。」請問這類攸關民眾權益的事情，我們政府是否有辦法解決？

更不要說使用小紅書的大陸民眾更多是知識菁英或中產階層，甚至有數量可觀的年輕人，只要發現來自台灣的小紅書帳號，常會對你散播善意與溫暖訊息，完全不像是從大陸翻牆上來臉書的民眾，動輒訴求武統。政府沒辦法取締或協商發生在臉書的亂象，卻能直接禁止小紅書，如果從「大陸民眾使用社群媒體的具體態度」而言，上小紅書象徵著和平，上臉書象徵著戰爭，你覺得台灣禁止小紅書、卻完全放任臉書，這象徵著台灣對大陸正在釋放什麼樣的信號？