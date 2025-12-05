燕子展翅 有助穩定藍營軍心

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪，首度談及二○二八總統大選，喊出第四次政黨輪替對民進黨並非壞事，且對中華民國、對人民應該是好事。

二○二四總統大選因藍白兩黨整合失敗，讓綠營坐收漁翁之利；如今盧秀燕遂為傾藍及反綠選民們心中寄望的人選。只是之前盧秀燕本人遲未表態，連眾多黨內人士拱她出來競選黨主席，她仍選擇作壁上觀，讓外界看不懂其葫蘆裡賣的究竟是什麼藥。

此次聯合報的專訪，盧秀燕的談話雖稱不上完全亮牌，但也展現了適度的企圖心，對於穩定藍營軍心，多少有些正面幫助。

只是距離二○二八總統大選尚有一段時日，在此之前盧市長至少有兩個難題必須克服，才有可能問鼎下一屆總統寶座。一是，明年底的地方大選必須顧好自己的本命區，不僅台中市要確保由藍營繼續執政，議員的席次也必須維持住才有底氣；另一是，明年底台中市長工作卸任後，她需要維持住正面聲量，以營造有利於自己的氛圍。

目前看來，第一個難題較容易處理，尤其在非洲豬瘟事件後，盧市長的滿意度未見明顯下滑；若無重大變故，藍營應能順利保住台中市的執政版圖。但第二個難題就相當考驗盧秀燕的政治智慧，尤其在她沒有接任黨主席的狀況下，要保持能見度、持續成為鎂光燈焦點，實屬不易。

但正如盧市長所言，綠營執政十年迄今弊案連連，唯有政黨輪替才有可能改變此狀況；且現任賴清德總統對於兩岸議題的處理態度，若持續下去遲早擦槍走火，把台灣推向戰爭。期盼盧市長能夠持續進化，讓二○二八的台灣能夠變得不一樣！