台灣處境持續被耍

聯合報／ 方復權／國貿業（台中市）

美國商務部長盧特尼克三日表示，美台關稅談判仍在進行中，協議「當然」包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體，「最終目標是將供應鏈轉移到美國，這就是我們全部的目的。」盧特尼克不但打臉美國總統川普數次強調「台灣偷走美國晶片產業」之說，因為證實美國缺乏這方面的技術、人員；也間接證實川普政府採取關稅威脅，騙走台灣護國神山。更令人擔憂的是，當美國開始量產晶片、「去風險」之後，台灣更岌岌可危，俄烏戰爭就是鮮明的例子，如今烏克蘭幾乎只能在孤軍奮戰或是簽下割地恥辱條約中二選一。

盧特尼克宣稱台積電等產業不僅投資美國數千億美元，還要負責訓練美國勞工；但多年來台灣採購美國天價武器，關鍵的Ｆ–16Ｖ戰機和飛彈卻遲遲不交貨。換言之，投資美國製造和購買美方軍武都是由台灣出錢，卻持續被耍。長此以往，台灣的處境恐怕比胡蘿蔔和棒子底下的那頭驢，還不如！

