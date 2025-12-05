轉型期太久 禁廚餘養豬應儘速

台灣爆發首例本土非洲豬瘟後，行政院會昨天通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限至明年年底，民國一一六年起永久禁用，提供為期一年的轉型期。消息一出眾說紛紜，有業者擔憂成本增加、也有人憂慮廚餘處理量能問題。禁用廚餘養豬，防疫的理由正當，產業的衝擊明顯，然而在環境治理、廢棄物處理與養豬產業結構之間的拉扯「競合」關係，必須有所取捨。

豬肉是國人肉類主要來源，原住民、台、閩、客家族群均有豬肉飲食文化，非洲豬瘟雖對人無影響，卻對豬隻有立即、毀滅性的傷害，從《經濟社會文化權利國際公約》角度，應將防堵非洲豬瘟視為重大公共利益的議題。

從環境角度來看，廚餘既是資源，也是風險。廚餘本質上是有機資源，若妥善處理，不論作為堆肥、飼料或生質能，都是循環經濟的重要材料。然而，未經妥善處理的廚餘同時也是動物疫病傳播的高風險物質。因此，對廚餘加工，使其進入循環系統，是環境與產業雙贏的選項。

從產業角度觀之，使用廚餘著眼於飼料成本低廉，主要用於飼料轉換效率較低、長得較慢的黑毛豬，或中小規模畜產業者，藉此維持其利潤。禁止廚餘養豬，是將過去未被關注的環境外部成本內部化，促使產業升級，也促使消費者、餐飲業面對廚餘處理「有價」的現實。

行政法與政治現實上，政府也必須考量「信賴保護」，過去制度允許廚餘養豬，農民依此建立經營模式並無過錯。如今政策為公益而轉向，必須予以補償，以免行政濫權與不當侵害財產權的問題。因此，補償是「制度自我調整的代價」，以作為「大幅縮短」轉型期，避免「地下廚餘」四竄、加速建立循環系統的助力。

環境部指出，目前每天廚餘產生量約兩千一百噸，現階段廚餘再利用設施量能總計約每日一千一百噸；原先廚餘養豬每日約一千三百噸（含家戶及事業廚餘），若即刻全面禁用廚餘養豬，處理量能缺口為每日一千噸，每人每日約五十公克，並非無法跨越的天量。

廚餘禁養豬，予以一年轉型期只是拖延衝突、減緩產業現代化、生物安全轉型的步調，也無法促使環境部加速回應：廚餘再利用設施不足，廚餘發電、飼料化等循環管道受限；焚化爐老化難以新建，且地方財政緊繃；食品餐飲業與家戶廚餘處理分散等系統問題。即使車輛ＧＰＳ定位與即時監控系統完備，廚餘與非洲豬瘟仍是懸在豬農頭上的不定時炸彈。長痛不如短痛。

筆者認為轉型期宜短不宜長。短期全面禁用，廚餘必然流向掩埋或焚化，加重廢棄物處理系統壓力，甚至再現廚餘湖惡夢，此些環境衝擊能多快消失，端看政府決心與行動力。盼政府勉力縮短轉型期，積極啟動系統性的回應，應有可為。