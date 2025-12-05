夸談助美陸 賴政府昧大勢

賴總統日前接受紐約時報視訊專訪，表示贊同對川普總統希望台灣半導體及協力廠商赴美投資，他也希望中國國家主席習近平能思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們面臨的經濟問題。

另一方面，在談及烏克蘭的局勢時，賴總統表示希望不理性、沒有正當性的俄烏戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦，但結束戰爭時，也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴及人民的福祉。

賴夸夸其談，反顯示其昧於世界大勢。首先，台積電在拜登政府要求下赴美投資，金額最先為四百億，再增加為六五○億美元，川普上任後，又宣布加碼一千億美元。美國商務部長盧特尼克在三日接受ＣＮＢＣ訪談時表示，美國期待台灣在美台貿易談判中做出超過三千億美元的承諾，也預期台灣會幫忙訓練美國勞工。後者對台灣來說，技術上不是難事，但美國勞工是否能適應如台積電的「拚命三郎」文化，則有很大疑問。

台積電有領先世界的晶圓製造與封裝技術，不料美國以地緣政治風險為由，施壓台積電到美國投資建廠。台積電在台灣之所以有今天的優勢，是政府設立科學園區，給予包括租金與電費等各種優惠，培育大批優秀而敬業的人才，建立完整的供應鏈。外移不僅削弱本身競爭力，再帶走協力廠商，如今就連培訓專業也要奉上，將損傷台灣的經濟成長引擎，更有喪失戰略地位高度之虞。賴政府不力保珍貴資產，反似樂觀其成，可謂無知無識。

至於賴總統說樂意幫助中國、共同合作，解決他們面臨的經濟問題云云。賴似乎不知，中國已是世界第二大經濟體，ＧＤＰ超過台灣廿倍，在高科技方面已與美國平起平坐，奢言幫助中國解決經濟問題，令人失笑。

賴政府緊抱台獨神主牌，以去中為務，在兩岸之間已無官方溝通管道，又意圖切斷民間交流；無視美國拖欠高達兩百億美元的軍備，又提出四百億美元的國防特別預算，聲稱對岸將於兩年後完成對台戰爭「的準備」，而矛盾的是軍售期為八年。同時在日中衝突中見獵心喜，以各種方式聲援日本，不惜「公親變事主」；再加上不認為二次大戰日本戰敗，台灣為中華民國光復，種種可見樂意幫助中國的虛假。

在俄烏戰爭方面，主戰場烏克蘭軍民傷亡慘重，在俄國占上風的戰況下，從美國不讓烏克蘭與歐盟上桌、片面提出的和平協議來看，烏克蘭最終際遇恐不樂觀。賴政府從當初的慷慨激昂，到早已避談「今日烏克蘭，明日台灣」。但在兩岸之間，不做任何謀和努力，反而宣稱對岸為「境外敵對勢力」、高喊備戰，似乎未從俄烏戰爭中吸取到任何教訓。

二日賴清德指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」。國民黨則回應，台灣現在就是「害台者治台」，賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並將台灣推向戰爭邊緣，可謂一語中的。台灣民眾應自求多福，早日下架「害台者」。