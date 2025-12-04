健保資料嚴管 還有科研動能嗎

因應三年前憲法法庭第十三號判決，立法院會日前三讀通過「全民健康保險資料管理條例」。嚴刑峻法，違者最高十年徒刑，併科五千萬元罰金，同時賦予民眾得請求退出健保資料利用，更能保障人民資訊隱私權。事有一體兩面，管理嚴謹卻也可能限縮使用，殊為可惜。筆者忝為國家衛生研究院時期舊健保資料庫的推廣成員，眼見他起高樓、眼見學者雲集、眼見窗扉緊掩，豈能無感？十餘年爭論塵埃暫落，僅就數點意見分享。

健保資料本為財務行政申報而生，並非完整臨床資料，以之用於研究無法取代傳統臨床實驗，也難論斷真理。然而健保資料卻是很好的流行病學材料，簡便低費，不論是疾病統計、就診樣態、處方分布，省卻不少田野調查工夫。過往更有學界螞蟻雄兵幫忙分析，在國際學術期刊留下諸多紀錄，彌補台灣在世界醫學領域的空白。此外，健保資料雖然只能用於描述型與觀察型研究，但也有助於評估假說，指引研究者投入臨床試驗的方向。在藥品方面，健保資料更是真實世界的資料，其研究類似藥品上市後的監督。

科學研究的精神在於驗證與否證，是否能夠證明命題為偽。國家衛生研究院時期的健保資料庫，每位申請者可有匿名化的光碟片，系統抽樣檔與百萬人歸檔就在手邊，隨時可驗證別人論文是否有錯並去函指正。十年前起迄今，以至於未來年代，健保資料嚴密管控，分析資料只能在指定的方式、時間及場所執行，幾乎不可能有人會花錢申請、排隊預約與耗費心力，只是為了印證他人的錯誤。健保資料研究難以驗證，研究成果品質堪慮，終非台灣社會之福。

科學研究常需摸索，運用十八般工具多次嘗試錯誤，夜深人靜靈光乍現，起身接續分析。現在的健保資料，開放上班時間使用，現場不能攜帶各類參考工具、不能聯接外部網路，恐怕會讓研究趨於模板化；研究方法難有突破，遑論當前雲端與人工智慧的運用。

台灣三十年前實施全民健保，三年後即有健保資料庫。十多年前，健保資料庫曾是另一項的台灣奇蹟，每年研究論文產出，遠多於全世界最老牌知名的英國家醫研究資料庫。甚至各地發展出生產鏈的團隊，有人構思架構、有人分析資料、有人撰寫論文，得以加速研究期程。

台灣健保資料庫曾走在世界前沿，此際優勢不復存在。十二年前，韓國全民健保也仿效成立「健康保險大數據運營中心」，標誌著首次涉足大數據管理領域。隨後隔年成立「大數據管理部門」，系統性監督資料開放、共享與整合，國際學術期刊論文跟著飛速成長。鑑於大數據日益重要，韓國全民健保五年前重組組織架構，成立「大數據策略部」，配備超過一百名專職人員，以提升數據管理與利用效率。韓國進展如此，更遑論海峽對岸。

江山代有才人出，希望在新世代的健保資料庫制度下，有關機構能兼顧民眾自主與個人隱私，並找出更高效的運用方式，切莫讓寶藏塵封於高閣中。