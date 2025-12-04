學力勝學歷 台灣的大學會愈來愈少

據美國國家廣播新聞網ＮＢＣ做的最新民調，全美國有六成三的合格選民，認為四年大學文憑不符成本效益；這個調查結果和二○一七年做的相同調查大相逕庭，那時有四成七的人認為不符成本效益，有四成九的選民認為值得投資。

美國人對大學文憑的看法出現劇烈轉變，使專家們感到震驚；學位過去一直是「美國夢」的重要信條之一，過去把大學學位視為發展抱負、創造更美好生活的起點，現在卻逐漸幻滅。只有三分之一的人同意大學學歷值得投資，大學文憑可以讓人有更好的機會找到好工作、在未來的職涯中賺更多錢。

自一九九五年到現在，美國公立大學學費上漲一倍；這三十年間，網路的興起、ＡＩ的浪潮，更推動知識普及化和專業的深入化。尤其人工智慧對經濟帶來影響，人們對於是否進大學遂有更多思考。

台灣雖然沒有類似的調查，但進大學的意願下降，也可能是普遍的價值反應。過去大學一直被視為是菁英教育的里程碑，接受高等教育，將來找工作就有更好的機會。在起步階段，大學畢業是很多工作的入門資格；時移境遷，現在只要證明自己的「學力」比同等的「學歷」有價值，就有出人頭地的機會，這也證明了要有相當的時間和經歷才能累積。

我個人的經驗是，大學教育是由通識加上少部分的專業而累積；但重要的是學習邏輯思考的方法，特別是研究所階段，每一門學科都很重視方法論。我在中國和一些媒體的總編輯談話，很多人的背景是中文系畢業。台灣的大學中文系，教育重點在經史子集、詩詞歌賦；對岸大學裡的中文系，重點放在邏輯思維與反覆辯證。他們告訴我，這樣處理新聞就會有不同角度的思考和判斷。

我做過十多年的大學評鑑，有次評鑑南部一所國立大學管理學院，院長帶領教授作簡報。簡報完我問：「你們大學畢業生的英文程度如何？」院長平實的說：「我們有把握，畢業生都可以把英文字母從Ａ念到Ｚ。」幾位評審委員面面相覷。在和學生面談時，更了解到很多大學生下了課後，就直接到大賣場、加油站、便利商店打鐘點工，因家中務農或家長做工者多，沒辦法供應他們生活費和學費，得想辦法自給自足。

如此天天和時間賽跑，很難想像在大學裡能累積多少知識能量、學到多少特殊才能、將來能找到什麼高端工作？何況這些學生，畢業時還背負著大筆學貸。現在社群媒體興起，青年學子在社群媒體上得到的知識，恐怕比老師教的多很多。長期以來大學一直在探討學用如何合一，不能密合接軌，再加上少子化的客觀環境，台灣一四五所大學會愈來愈少。