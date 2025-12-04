安寧療護vs.斷食善終

近日在醫療界、媒體、民間，安寧療護與斷食善終的兩派人馬，辯得沸沸揚揚。我如鯁在喉，想站出來平心論述。

首先，倡議斷食善終的畢柳鶯醫師確實令人佩服，因而能吸引一大群民眾追隨她。畢醫師的出發點，是對長期受苦受難的病人及家屬心懷慈憫；病痛的折磨及求助無門的絕望，是她起心動念的主因。

她因自己母親的親身經歷，而想推己及人去幫助其他類似的家庭。她具有人們難望其項背的好口才、好文才，以及強有力的、一聽難忘的四字訴求「斷食善終」，和一個個讀來讓人刻骨銘心的病患實例。尤其部分名人亦公布了自己的斷食計畫，使其宣揚之主張奠定了成功的基礎。

其次，究竟是「為了痛苦解決人」，還是「為了人解決痛苦」？與畢醫師類似的親身經歷，讓我也因父母親受盡了磨難的「歹終」而投入安寧療護的領域，一晃四十餘年兢兢業業，不敢一日懈怠！見證了不計其數的病人，在高品質的安寧療護協助下獲得了善終，在死亡前的每一天，也可以享受有品質的生活與善生。遭受生離死別之慟的家屬，也因為眼見親人平安、甚至喜樂的度過餘生，而能善別。

這種「為了人解決痛苦」的理念，從理想到實務都風起雲湧、極速地擴展於全世界，形成了一種社會運動；相對地，「為了痛苦解決人」的安樂死，也同樣在世界各國興起風潮。安樂死以人為方式提早結束病人生命，同時也解脫了對病人及家屬的折磨；這些病人，因為苦難超過他們能承受的程度卻求助無門，從希望、失望到絕望，只好以死亡求得解脫。最好的例子就是傅達仁先生，因為痛苦不得緩解，而兩度赴瑞士求得安樂死。

傅先生雖屍骨已寒，但他的影響力仍如同漣漪般一直在擴散。君不見，不斷有人提出希望安樂死合法化的呼聲；但立法之路困難重重，因此如果有簡單易行、不必千里迢迢花費三百萬元遠赴瑞士、在自己家中關起門來就可執行的死亡，必然引起廣泛注意與迴響了。因此從現象推回事件的起因、從安寧療護與斷食善終二種相反立場的論戰、回到都是對苦難病人及家屬的慈悲同感，就會將敵人變成戰友了。

再者，生命倫理是醫療專業人員最底線的素質，醫學院各科系也都將之作為必修的課程。對於「斷食」的倫理思辨有下列考量點：

第一，臨終脫水的現代醫療。不只是人，連小狗小貓等動物，在死亡來臨之前都會有一段時間自動的不願吃喝，那是因為所有的相關生理機能都已經停擺了，所以不必再強迫餵食或者打點滴等，稱之為「臨終脫水」；此時強迫餵食或給水，只會增加病人的痛苦與負擔。

第二，非生命末期者刻意斷水斷食，會造成許多生理上及心理上的痛苦，如此造成的死亡難以稱為「善終」。我們常在地震或災難中看到倖存者不惜喝尿、嚼樹根求生，可見飢渴難耐是生理上難以壓制的需求和強烈反應。我照顧過一位病人何先生，他因為癌症晚期非常痛苦而想絕食自殺；後來轉到我們安寧病房，他各種疼痛、噁心、嘔吐症狀控制好以後，每天給他的妻子寫菜單要求美食，他說他生命的最後五個月快活似神仙！

第三，「必須的治療」與「可選擇的治療」之差別。「必須的治療」屬於醫療專業人員的基本照護義務，對病人是利大於弊的措施，病人或家屬若是拒絕，就必須簽署自動出院的文件，之後發生任何的後果，醫療機構及人員概不負責。「可選擇的治療」則是對病人負擔大、侵入性高的處置，利弊無法平衡，且是在病人完全自主情況下作的自由選擇。非末期病人的飲食與水份屬於必須的治療範圍，在生命倫理上，醫療人員有義務與責任必須提供。

第四，病人自主的「此時此境」與「彼時彼境」。人們常說：「那是他自己決定要或不要的！」病人自主的決定常是會改變的，例如傅達仁先生親自說過，如果他錐心刺骨的疼痛能緩解，就不會去尋求安樂死。因此嚴格來說他並非自主的，因為情況改變，他的心願就改變。真正的自主決定是長期、持續性地表達一致的意願，才符合自主原則的倫理。

再舉個實例，一位致力推廣安寧療護，且早已簽署不施行心肺復甦術的志工，因患有慢性阻塞性肺病，到了晚期因雙側肺衰竭而喘得厲害。一次因太喘而送急診，醫師問他：「很喘、很難受，對不？插管可以讓您舒服一些。」病人點點頭，於是插入氣管內管與人工呼吸器後送往加護病房，兩星期後卻插著管告別人世。

這個案例看來並未違背自主原則，卻與當事人數十年來的心願，且最早在健保卡註記的「安寧意願」背道而馳。這告訴我們，有關末期醫療處置的決定，不能光靠「此時此境」之意願為憑，亦須顧及當事人在腦筋清楚時、經縝密思考且長期堅持的「彼時彼境」下所作的主張。

安寧療護尊重天道自然，不尋求「加工死亡」，也不用過度無效醫療去拖延瀕死期。由於有效控制了痛苦而達成善終心願；家人縱有不捨亦不會留下遺憾和悔恨，而能獲致善別。但是安寧療護傳入台灣四十餘年，何以「斷食」迄今依然成為某些病人或家屬的一項選擇呢？甚至在選擇斷食而致死者中，亦不乏上路前曾求助於安寧療護者？

這說明了，今日安寧療護的發展明顯不足，無法成為所有受苦病人擺脫痛苦的依靠；安寧病房住院率僅五成，更不僅僅是資源分配問題。普遍提升安寧療護品質，才是解決今日爭議的釜底抽薪之計。安寧療護做得好，讓受苦受難的病人與家屬能獲得高品質的照護；如果能夠活得好，誰會想要求「加工致死」呢？如果身心靈的需求得以滿全，又如何絕望到想去斷食呢？這是我們要努力做到的、普遍做到好品質，因此健保署的安寧療護品質評鑑很重要！