台灣議題 恐鎖進美中談判齒輪

美國川普總統日前簽署《台灣保證實施法案》，賴政府旋即以「重大外交突破」高調慶賀。然而，在政府舉國歡欣之際，美中的戰略角力卻未因此而減緩，甚至可能因為這部法案的制度化效果，使台灣議題更牢牢鎖進美中談判的齒輪裡，成為往後每一次角力中的固定變數與可控槓桿。若我們只沉醉於「美國終於看見我們」的感動敘事中，那麼，真正的國安風險恐怕才要開始！

這部法案要求美國國務院至少每五年檢視一次對台交往準則，並提出「解除自我限制」的具體計畫。乍看之下，似乎是台美關係更緊密的象徵；但換個角度，它也意味著：美國現在擁有了一套制度化工具，可在與北京拉扯時調整對台接觸「溫度」。

台灣真的成為不可交換的核心利益？還是成為更能隨時調整的戰略旋鈕？答案不言自明。更弔詭的是，台灣愈被視為美中競逐的焦點，就愈有可能在談判中「必須被提起」。對北京而言，是必須反制的挑戰；對華府而言，是可以酌量使用的工具；對台灣而言？恐怕只是別人的棋盤上多了一枚可用可棄的棋子。

以北京近年對美外交敘事來看，它急於將台灣問題「不可討論化」，主張是「戰後國際秩序核心議題」的一部分。川普簽署法案後，北京反應強烈，指責美方粗暴干涉內政。這意味著，美中之間每一次對話，都更不可能跳過台灣；一旦雙方實際談到台灣，就會出現極其微妙的交換空間。華府可在與台互動上踩煞車，換取北京在其他議題的讓步；北京可在軍事行動上加壓，逼迫華府調整其台灣政策。

在中美討價還價中，台灣的角色只會愈來愈被動。若賴政府把這種象徵性友台立法誤讀為「美國無條件支持台獨」，將是最大的風險。

首先，美國的「不支持台獨」仍未改變。川習通話中，美方已經避免明確談及台灣，北京也高調強調台灣是「不可逾越的紅線」。兩者對照，可見華府依舊在策略模糊中小心踩線，並未走向支持台獨的方向。

其次，民進黨內部不乏趁此強化「抗中保台」敘事的誘因，尤其在國會僵局與內政壓力下，象徵性台獨動作如教科書論述、官方話語的主權調性，都可能成為政治操作的工具。這些「漸進台獨」動作，最容易引爆北京的敏感神經，也最可能使台海情勢雪上加霜。若賴政府誤認台美關係「永遠向好」，無視美國的根本利益，那無異於在戰略錯覺中前行。美國推動法案，是從自身戰略需求出發，而不是為台灣鋪路。美國可以支持台灣抗中，但不會為台灣的冒失行為埋單！