落實警報應變 是保命關鍵

香港宏福苑大火，迄今死亡人數已逾一五○，另有卅多人失聯。儘管極慘痛，無奈依過去經驗，相關報導與討論即將淡出。然筆者仍想提醒：每一件公共慘劇的最大價值，本該是提醒大眾徹底檢討，切勿重蹈覆轍；而這也應該是對犧牲者的最適悼念。

火災發生之後眾說紛紜，竹竿鷹架、圍幕等都成為被怪罪的禍源，也有依此主張加速老宅都更的。

務實面對火災威脅，首先要認清的是，所有大家在事後追究或歸咎的「缺失」，都會一直存在於我們周遭。若僅就這些枝節去追究、改進，並不能讓慘劇不再發生。

大樓拉皮整修會在各處持續進行。為了顧及施工安全及減輕住戶受粉塵、噪音之害，工程業者仍會使用各種具有效阻隔功能的材料與工法。

根據香港官方在初步調查後的說法，起火接著迅速向上竄燒的關鍵是包覆窗戶的保麗龍板，加上大樓天井構成的煙囪效應，是火勢迅速蔓延的主因。所用的圍網符合阻燃要求。至於死傷如此慘重，則應歸因於這場大火一開始，從某點起火到全面陷入火海，住戶未被立即警告，並把握關鍵「醞釀期」，撤離現場。

這次大火讓人想起二○一七年造成七十二死的倫敦格蘭菲塔大火。香港與倫敦同為世界最現代化城市，擁有一流基礎建設、最充裕的資源及監管與應變體系。大火慘劇所暴露出的卻是，身為現代人在事後，所難以理解的最基本盲點。

研究顯示，動物驚覺危險，都會善用「警報」來警告其他動物。例如鳥類與靈長類以不同叫聲、海洋哺乳動物用鰭或尾擺動，作為警報。而在早年重視守望相助的年代，也有專人巡更，提醒天乾物燥、小心火燭的防災體系。

當今整套防火基本策略也強調：透過火災風險評估以識別危害，及緊急疏散計畫。其中及時警報迅速疏散人員，是保命關鍵。

長期而言，建築工程的材料與工法，都待以創新思維選用與設計，將人的行為與環境演變趨勢，充分整合在一起。至於短期內亟待建立的，則是一套藉全民參與安全意識重建，以進行落實的警報與應變系統。

但終究，民眾與其期待政府對此有所作為，不如自立自強，務實面對災害威脅。各社區何不立即著手建立一套應急計畫，涵蓋：疏散程序（包括針對會需要幫忙的人），藉以找出可疑危險；分配角色，例如控管緊急應變者；防火與控制措施，以去除堆積易燃物等起火因子；定期檢討並維護警報、灑水等安全系統，並視需要增設自動化系統；人員訓練與維護；以及演練，藉以確保住戶都知道在真實緊急情況下，該如何應變。

另外，可充分利用既有的影像監測系統，針對某局部已經或即將發生的災害，透過社區廣播系統和巡防機制，及早提供警報。

一場無情大火，逾百人就此逝去，除了悼念，更該謹記：悲劇不該再次上演。