科技．人文聯合講座／從「景觀權」談「植物權」

ＣＯＰ30剛落幕，儘管未能在化石燃料和森林砍伐上達成不同經濟規模國家對淘汰路徑之共識，但最終仍強調氣候行動與人權保障的鏈結關係，尤其是「保護森林就是保護人權」。當然，仍有很多焦點聚焦在碳管理、減碳目標以及台灣可能積極參與之全球碳交易市場。

「保護森林就是保護人權」，對未開發或開發中國家，此倡議很容易有畫面出現。而台灣對禁伐自然森林、保護森林之推動已超過卅五年，「保護森林」雖未必已臻百分百理想，但我們已邁入保護森林2.0之進程。政府開始推進都市林之修復再生與創生，海岸林之復育，以及郊山鄉村隙地防風林風水林之文化景觀保存，暨為減緩熱島效應，加強棲地生物多樣性之自然林乃至人工林之多樣保護與復植。

在台灣，我們不再只關注人類的生存生計，更已步入關心整體大環境之空間品質、景觀美質與生態棲地多樣性保護之必要新進程。如因大巨蛋興建、道路拓寬、校園興建光電型風雨操場須砍樹、移樹，進而引發民眾之強烈抗爭；以及為了防颱，工程人員過度或粗暴修剪樹木，造成市容「景觀權」嚴重斲傷之怒吼，甚至在不對的地方種不對的樹，如一窩蜂種櫻花、落羽松、花旗木、風鈴木，激起民眾對「景觀權」與「生態系干擾」之憂慮。

許多民間行動聯盟如「河好如初」、「護樹聯盟」、「…公園自救會」等組織之發聲，雖未有法令規範，但已形塑出一股以「景觀權」為名對生態與美學價值捍衛之堅厚認知後盾。

美中不足的是，在此公民倡議行動中，對「植物」之保護仍是漏洞百出，包括許多樹木被不當修剪，修路時不是「以路就樹」，卻便宜行事移除障礙，甚至因不當施工而埋下爾後樹木之死因。這些亂象緣於「植物」不像「動物」，會發聲、會有具象表情，更不會移動。今日吾人捍衛「動物權」「生物生命權」時，卻輕忽了「植物權」之重要性。

植物之價值不只是今日熱門的碳匯話題，它在水土保持、河岸穩定、淨化水質、海岸自然防護、微氣候調節，以及許多尚未被研發之科學醫學效益，甚至是社會文化群體記憶與心靈療癒之無形價值，仍未被清楚定義精算。當作業人員粗暴的將一排樹斷頭截枝時，好似樹木沒有「生命」，它們只是工程中的土木元素。積累下來，作為景觀生態網絡中最重要的組成元素「植物」，迄今仍未有身分地位，此亦導致整體城鄉景觀生態系統的支離破碎。

在此回應ＣＯＰ30，對樹木之保護仍應回歸其生命本質之「植物權」。沒有樹木就不會有森林；沒有森林，人類賴以生存的土地也將枯竭。面對此價值渾沌之世，除了「景觀權」，「植物權」之立法實刻不容緩。

