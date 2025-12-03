（一）「琳瑯滿目」的福利

在國際上每人所得排名，因衡量標準不一，我們台灣在全球排名可以出現十名至卅名之間。在四小龍中，也會排列第一，超越新加坡、香港、南韓，也會是倒數第四。

不論接受哪一個排名，不爭的事實是：台灣人民已經奇蹟式地，長期享受到了高所得國家中，都難以找到的政府照顧：相對低廉的電價、油價、捷運票價、水費、學費、健保費等；近日每人還可領到一萬元的補助。

出國多年的僑民，回來很容易地辦妥新的國民身分證。四個月後，即使從未付過稅，便可得到外國人都稱讚的健保。他們短期回來，主要的行程，就是充分利用幾乎是免費而又優秀的台灣醫療。

政府對美好的生活安排，還不只這些。縣市政府還有對學童，提供免費午餐；對長者有敬老金；對小孩的照顧，外語的學習，弱勢者的優待等，真是琳瑯滿目。

這種人間幸福，不需要去北歐（一九七二年在丹麥教書，全家就享受過），就在身邊的台灣。放眼世界，最貼心的還是台灣，近十年來與其他國家比，居然有極低的整體租稅負擔率二○二四年為百分之十四點一。其他國家如南韓（百分之廿三點八）、美國（百分之廿一點六）、德國（百分之廿一），都比我們高。這真使外國人嘖嘖稱奇：稅率低、福利高，台灣人民的幸福，變成一個「現代傳奇」。

即使這樣低的稅率，這樣優厚的補貼，不少利益團體，還是不斷地用「正義」「公平」的大帽子，持續壓住政府，要把白吃「午餐」提升到白吃「盛宴」的規格。只要有選舉，就有機會爭取更多的「白吃」。選舉有輸贏，利益團體則是永遠的贏家。

台灣如果還有大陸觀光客出現，可能還會遇到意想不到的「言論」自由和「行動」自由。抗議、示威、網上發聲、當面罵官員，所有這些不要有勇氣，只要有時間。台灣與一三○多個國家有免簽證的約定，全天候機場進出。退休的人，尤其出國旅遊勤快，其樂融融。幾年前，一位退休的中學老師告訴我她的「三七」退休生活：一周休息七天，一個月七次麻將，一年國內外旅遊七次。

可惜白吃午餐，終究要面對結帳的時刻。帳到底誰來付？結局當然只有一個：政府不斷舉債。民主政治的弊病，是政黨不斷開選舉支票，並且彼此惡性加碼，隨之而來的是公債年年攀升，哪一個民主國家，沒有面臨財政危機？現在以親身經驗對公債講得最嚴重的，就是一度全世界最富裕的美國的總統川普。

（二）另一面是「大缺失」

真實的台灣有很多面向，不少人早已沉痛地指出：媒體上及網路上的資訊，隨處在報導這些本末倒置的現象：

‧ 把「壞」消息當成能熱賣的「好」新聞。

‧ 把做壞事的「惡人」當成「名人」。

‧ 把到處造謠的「騙子」當成「君子」。

‧ 把翻雲覆雨的「政客」當成「英雄」。

‧ 把信口開河的「對答」當成「專家」訪談。

‧ 把違反做人做事原則的「叛徒」當成「好漢」。

這種痛心現象中看到了：報導商業化、新聞娛樂化、評論兩極化、善良邊緣化、正派人物被惡意醜化。

這就是既明顯又隱藏的普遍現象，讓我冠以一個新名詞：

「台灣弔詭」—小確幸中藏有大缺失。

這個使人不想承認的真相及缺失，是經年累月政府、立院、媒體、企業、民眾在討好、私利、短視、偏執的集體行為，與相互虛偽、敷衍、沉默下的共同產物。那麼台灣有志氣、想爭氣的人民該怎麼辦？

這是難解之結。在美國讀書與教書的四十年經驗中，自己一直在思考：戰爭不能解決的，求政治談判；政治不能解決的，換領導；領導不能解決的，只能痛苦地再等下次民意的選擇。

自己的結語是：一九五○年代在南港長大的眷村子弟，走過了大半世界，只學會一件事：「一切靠自己。」

（三）一切靠自己

這麼多年來，「政治正確」下，人民被慣壞的白吃午餐心態，早已使國家財政山窮水盡。政府不再立刻勇敢地、大規模地、合理地調升稅率、費率、行政效率及價格，在缺少財力支撐下，任何政見，都變成空頭支票。白吃午餐快要斷炊了，桌上還端得出牛肉嗎？

李光耀曾告訴新加坡人民：「世界決定了新加坡的命運。新加坡毫無選擇，必須改變。」台灣必須改變，要成功地「改變」，政治人物需要先「改變」認罪，千萬不可以再好大喜功，語不驚人死不休：

（1）「政治」語言愈正確；

（2）「國家」方向愈迷失；

（3）「戰爭」可能性愈增加。

這個世界最不可靠的是政府選舉時的承諾，政府高層官員最需要的志氣：就是勇敢大膽地調整「白吃午餐」的決策，理性選民要蜂擁而起勇敢支持。

（四）換一個想法：從「白吃午餐」到「獨立宣言」

換一個想法：從人性的根本改起。那就是考慮我四十年前提出「白吃午餐」的警告。引用當年張作錦總編輯的話：

「一九七七年五月廿七日的《聯合報》上，有一篇高希均教授寫的文章，題為『天下哪有白吃的午餐？』

作為一位主編，那天我接到官方和民間不少稱讚的電話。當時的台灣，正籌畫發展經濟，建設社會，提升教育，各方面都蓄勢待發，正需要一些新思想、新觀念的引領前導，高教授的建言來得正是時候。他告訴同胞大眾，建設國家，不能事事依賴政府，國民也要盡自己的責任。尤不可企望稅賦要少，公用事業價格要低，而社會福利要多。那不切實際，因為羊毛只有出在羊身上。」

美國獨立宣言，發表在一七七六年七月四日。此刻，「高」獨立宣言是以長者身分，獨自宣布：「人人必須尋求自己的經濟獨立。」

沒有一個現代人不嚮往「獨立」–尤其是思想獨立與行為獨立；甚至拋頭顱、灑熱血，就是要爭取獨立的民主體制–自由、人權、法治、正義、公平等。我自己何其幸運在一生中，有四十年的關鍵歲月，生活在自由與開放的美國校園。

今天的台灣人民，已享受到台灣的民主；可惜的是在民主沒有成熟扎根前，就演變成了民粹！且已陷入困境。

「新獨立」宣言是指：做為一個現代人，不要常常依賴政府，不要時時想占政府便宜。諾貝爾文學獎得主莫言在史丹佛大學演講時，形容一九六○年代初期大陸家庭的貧窮。他說：「因為吃，我曾經喪失過自尊；因為吃，我曾經被別人像狗一樣地凌辱；因為吃，我才發憤走上創作之路。」

因此，古今中外「窮」是最可怕的敵人。

這個世界最可靠的是自己的志氣；此刻最需要的志氣：就是拒絕「白吃午餐」–除了低所得及弱勢團體外–大家都需要接受這種必然：排富條款、使用者付費、以及能者多付稅。

政府有太多的施政要推動（如包括購買巨額武器的誘惑）；「白吃午餐」絕不是理性的選項。大有為政府要提倡的「新」獨立宣言，就是「經濟獨立」。

在我提出「新」獨立宣言中，排列出人生五階段論：

第一階段：求學階段，自己的功課自己做。

第二階段：踏入社會，自己的工作自己找。

第三階段：建立家庭，自己的幸福自己建。

第四階段：事業奮鬥，自己的舞台自己創。

第五階段：夕陽餘暉，自己的晚年自己顧。

自己正進入第五階段，回顧一生，似乎自己都在努力做到。