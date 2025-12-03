清潔隊員「電鍋案」／ 法律公義外 須存憐憫心

潔隊員因熱心，將資源回收的卅二元電鍋轉手贈與拾荒老婦，經法院審理後，昨日上午判刑三月、緩刑二年、褫奪公權一年。法院認為，黃男雖犯職務侵占，但因「自首、全數繳回，行為輕微且價值甚低」，經減刑後，僅科短期自由刑並宣告緩刑，以維持公務員廉潔之最低要求。

本案依貪汙罪嫌起訴時，情節經媒體曝光後引發社會譁然，社會輿論普遍認為立意良善，卻遭控圖利。最高檢曾為此發文，提醒各檢察機關，偵辦案件時應秉持同理心，作出合法、公正且有溫度的判斷及決定。

當事人在接到判決後，接受記者問及未來工作時，沉默了片刻，語氣輕得幾乎聽不見地說：「就…退休了。」沒有抱怨，聞者卻可感受到他複雜的心情及無法言語的孤單。真能順利退休？恐難如人意；事件未來可能的發展恐怕是，台北市政府人事單位在接獲法院判決後，須依公務員任用法第廿八條規定予以免職。任職辛苦工作逾卅年的清潔隊員，卻因愛心得到國家如此回報，令人不勝唏噓。

本案最後可能使得當事人卅年的勞苦化為灰燼。社會大眾或許對吹哨者戴立紳的故事記憶猶新，戴立紳當年任職於新竹縣家畜疾病防治所，和多數公務員相同，認為這是一份正當安穩的工作。但在長官要求他作假帳、公費私用後，他受到良心的驅使，向法務部廉政署自首；他透過政風室提出有力的證據，使貪汙共犯結構受到司法追訴。法院審理戴立紳案件，認為他不懼壓力勇於檢舉，遂免除他個人的刑責；但在判決確定後，戴立紳卻因為這個「免刑判決」，在二○一六年遭新竹縣政府核定「免職」，且「永不任用」。

「法律公義」恐使兩位公務員原本養家的穩定工作化為烏有。檢察官與法官談「依法論法」，或許如判決所載已數度減刑；法官未能判無罪，或許曾有〈瀧岡阡表〉中「求其生而不得，則死者與我皆無恨也」之心境。問題出於何處？猶記得筆者讀博士班時，已故的林山田教授曾於課堂提到，法律若缺少溫度，那麼這個法律是冷血的。我們的法律教育需要培養學生的，除了談構成要件外，在行法律公義時也需要存有憐憫心。

另，貪汙治罪條例修正草案第十二條雖針對小額貪汙案件，未來得減輕或免除其刑；且若符合要件，刑期得減輕至三分之一或免除其刑。但是否應考慮，比照公益揭弊者保護法第十三條第二項之規定，對當事人再任公職，適用公務人員任用法第廿八條第一項第四款之豁免？值得深思。