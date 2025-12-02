勞保破產危機 誰在乎未來世代？

賴清德總統指稱對岸二○二七年「做好武統台灣的準備」，並提出一點二五兆國防特別預算。然無力改變大局的基層百姓，也只能埋首生活把未來交給命運，誰叫我們的選擇如此有限。

如果台灣社會無力處理危機，那麼債多不愁的事例，也就不差即將破產的勞保基金。只是回顧勞保財務問題，若能深刻反映我國民主弊病，或許能帶來啟發。

勞保二○○九年改制年金給付立法時，就已預知這是個僅能維持十九年的制度。原本政院規畫能讓基金穩定運作卅年，但立院堅持加碼給付，行政機關又無力堅持專業；立院公報白紙黑字記載著，對於將來勞保破產該怎麼辦？勞委會主委沉默不語，立委笑鬧般回應：「十九年後妳可能當總統了。」這種「將來的事以後再說」、毫無永續發展觀念的思維，甩鍋把問題留給後代人。

必須承認，台灣人口結構無法支撐現有的社會保險養老給付，各個公共年金制度陸續崩解只是時間早晚，這對年輕世代將造成不合理的財務代間移轉。根據學者推算，目前卅五歲以下參加勞保者，將成為「淨提撥者」，也就是縱使推動先前改革草案，其所提撥的保費仍高於其將來所能領取的給付額。可預見，在退休人員愈來愈多下，未來的年輕世代保費負擔只會愈來愈重，所能領到的保險給付則愈來愈少。

面對日漸逼進的破產危機，藍綠執政期間或都有改革草案，但皆在半路止步。近幾年更僅以預算撥補止痛，但以國家預算撥補，同樣有違反世代正義的疑慮。由於勞保老年給付金額日增，未來每年支出將突破一兆，勢必只能舉債因應，這又須由未來世代負擔。犧牲未來資金以滿足當代需要，限制了未來世代擬定自己政策的自由，造成世代間不平等。

公共年金立法的形成與變動，核心原則就是如何使制度永續發展，且不得將負擔毫無限制加諸後代。若當代人刻意忽略快速高齡化、少子女化的事實，不認真面對基於後代人負擔而籌劃的年金、退休金制度及預算赤字，此種法制絕無法通過時間檢驗。

甚者，勞保長達十餘年未能完成修法的立法怠惰、改革延宕，根本逾越了立法義務所享有的合理期間。政院、立院並不缺乏改革相關資料卻擱置立法，立法的不作為已大幅壓縮將來推動新制時，能加以配套調整的過渡期間，更置現行勞保制度於瀕臨破產、難以永續運作的高度風險。

只不過，擺在眼前的就是舉國上下不願也無能正視、面對勞保破產問題。如果這是台灣民主政治的宿命，那也沒有辦法；但拜託有權力者，別再以「愛」之名發言和推動政策，因為你們留下來的問題並不比口水少。