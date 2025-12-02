核三廠何時重啟 看政府決心

廿八日中午媒體的網路新聞標題：「核三廠重啟時間出爐！最快二○二七年下旬」，還真的讓人興奮，民進黨政府終於說實話了！但仔細看看新聞的內容，是在報導立委賴士葆質詢卓揆，質詢的內容有些雞同鴨講。

核對經濟部網頁公布的訊息，記者報導反映了事實，可是新聞標題卻語不驚人誓不休，十足聳動吸睛。廿八日下午，台電曾文生董事長親自澄清，核二、核三「重啟時間會是一點五、二年＋Ｎ，並非外界所謂的二○二七年一定能重新運轉」，隨後各媒體都作了修正。

民眾想知道的是，核二與核三廠重啟發電到底需多久時間。核電廠首重安全，依核安會「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第十六條的要求，「…經營者…填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，並檢附下列文件，報請主管機關審核」。本條文最重要的是提交「核子反應器設施運轉執照換照申請書」與七個附件，這個申請書也就是美國核能管制委員會要求核電廠延役時提出的License Renew Application（ＬＲＡ），附件也是ＬＲＡ的內容或附錄。美國法規中對申請書各章節內容、需要的佐證資料、收集數據的方式與分析方法，甚至連審查重點都有明確說明。台電自創、官員們口中的「自我安全檢查」，應該就是完成申請書撰寫。

台電自二○○五年起就已依該法規要求成立專案，建立老化管理制度、收集相關數據並執行分析。核一廠的已完成，也提交核安會（當時的原能會）審查；核二廠報告已定稿，但當時經濟部不讓台電提出；核三廠報告也完備。筆者曾以中華核能學會常務理事的身分，邀請台電退休高階主管討論，主管們都曾帶領團隊投入相關工作，會議結論是大概只需半年時間即可提交申請。

核安會審查過程中，應就某特定議題要求台電提出進一步資訊。待所有議題都澄清後，核安會即正式通知台電，核電廠可繼續營運；但反應器啟動，還是要依反應器大修啟動的標準程序辦理。核安會負責核電安全，對於審查所需時間不能說三道四，但一年半應是可期待的。核安會的審查時間，是重啟核二與核三最無法掌控的環節；重啟核電廠，不是送出申請書就完事，台電必須要在啟動前完成ＬＲＡ承諾的改善工程。為了未來廿年順利運轉，台電會有改善工程，這些工作可與ＬＲＡ的準備與核安會審查平行進行。依據筆者與台電主管的會議結論，這些工作可在二年內完成。

最後還有燃料採購，這本來會是重啟時程的另一不可掌控因素。但據美國西屋公司的訊息，台電與西屋的燃料合約仍有效，西屋在台電提出需求後，十八個月內須將燃料運到台灣，否則要賠償台電損失。若核電廠延役已是明確政策，首要之務是劍及履及完成申請文件，但須著手規畫改善工程期程與編列運算才可展現政府決心。若相關工作可平行進行，工作可在二年內妥善。

此前舉行的核三延役公投，七成四選民支持重啟，賴總統要求核安會與台電因應。從國際趨勢、台灣內外在環境和社會認同，核電廠延役勢在必行。三個月過去了，總統的擔當在哪裡？從國安角度來看，因應二○二七年「中共完成武統整備」的威脅，宣布核電廠延役可能與一點二五兆國防預算同樣重要！