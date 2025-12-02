工地易燃材料 亟需管理

香港大埔「宏福苑」社區大火悲劇，燒出針對老宅外牆拉皮工法和防火性能的檢討，儘管不論竹棚、防護網或封窗保麗龍都可能是致災因素之一，但對台灣來說，絕非反射式、只專注外牆拉皮工程防護網材質是否防焰阻燃，更需專業審視火場現況及調查報告，同時參酌台灣外牆拉皮工法的特性，才能務實制定管理制度。

宏福苑當初建於大埔與「元洲仔」島間填海造鎮區域，雖然新市鎮重視四周環境生態，社區四周公園林立，但社區與主要道路間都被喬木隔開，以至於大火發生時，大部分消防車只能隔著林木向火場灌救，因而降低救災效能。

台灣建築技術規則第一一○條規定，大樓棟間間距須符合「防火間隔」要求；台北市目前「廿層以上高層建築物」屬於「火災搶救困難地區」，通往困難地區必經之道路須畫設消防通道，惟消防通道只畫設到與有人居住或使用的建築物距離一四○公尺以上，但對於超高層大樓、特別是住宅區，消防車能否直接開到大樓前仍是問題，確有影響消防救災效能的可能，台灣都市計畫的防火防災道路規畫亟應通盤檢討。

關注宏福苑火災畫面，其中一棟的火勢煙囪效應發生在竹棚、防護網與大樓外牆間的猛烈燃燒。從發現火勢到宣布五級火警只花費三個半小時；會在外牆與棚架間猛然出現火勢，導因於施工期間用來避免窗戶被擊破的保麗龍。保麗龍（聚苯乙烯）易燃且助燃，燃燒時產生有毒煙霧；不論是工人吸菸或其他火源，和去年台中全聯倉儲工地因切割金屬產生的火花掉落、引燃聚苯乙烯類建材導致大火，幾乎如出一轍。施工現場助燃材料的管理，顯然是重中之重。

宏福苑火災另一個重點是連環燒，從一棟起火到火燒七棟。除了大樓棟距過近，外牆原本應要有半小時以上的防火時效要求，也因窗戶包覆易燃保麗龍材料成了破口；用來綁紮竹棚架的尼龍篾遇火即燒斷，加上竹棚架與連牆器軟鋼條也燒斷，遂使竹棚架連同著火的防護網四分五裂飛到鄰棟，釀成連棟大火，綁紮竹棚架的尼龍篾與軟鋼條之防火性能也是重點。

回到台灣外牆拉皮施工現況，大家關注的方面包括，現行並沒有針對施工架與防護網的防焰阻燃材質作要求，主要著重強度及避免颱風時整片倒塌之風險。儘管安全網材質是否具有防焰阻燃效能仍待討論，但不論是宏福苑或台中全聯倉儲工地大火，都顯示助燃劑或助燃材料的管理是重點。

香港外牆拉皮工法，主要是換上新的馬賽克紙皮石磁磚，該工法並不會使用有機溶劑等助燃劑，反觀台灣在外牆磁磚拉皮工程中鮮少使用馬賽克磁磚，若採用大片磁磚，即有可能使用有機溶劑型磁磚清潔劑；若安裝大片石材的乾式工法，固定鐵件時使用的ＡＢ膠也屬易燃物。

前述助燃材料若堆放在鷹架上或未妥善包覆，一旦工人吸菸恐引發大火，妥善管理外牆拉皮工程中的易燃工程材料是當務之急。

從工程易燃材料管理、高樓煙霧控制系統，到消防都市規畫，都是避免「宏福苑悲歌」再度發生的檢討重點。不論中央或地方政府，勢必要在宏福苑火災調查結果完成後借鑑檢討，研擬出一套老宅或高樓的防火安全對策。