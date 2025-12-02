科技．人文聯合講座／從開放人工智慧看共益公司法制

當人工智慧成為全球基礎設施，企業的法律身分不只是登記形式，而是價值觀、資本邏輯與社會信任的制度表達。OpenAI的轉型正是典型案例—從非營利實驗室出發，到建立限利型有限合夥，日前正式宣布再轉為美國德拉瓦州「共益公司」（Public Benefit Corporation, PBC），每一次組織形式的改制都反映出科技與治理架構的互相調整。

二○一五年創立時，OpenAI採非營利架構，以「讓人工智慧造福全人類」為宗旨。此時的優勢是信任與使命清晰，但限制是難以承擔龐大的研發支出。二○一九年，為了籌措巨額算力與研發資金，OpenAI成立「限利型」OpenAI LP，允許投資報酬有上限，並由母體非營利組織保留控制權，以兼顧資本與使命。今年，面對更嚴峻的競爭與監管環境，OpenAI將營利實體轉為德拉瓦州共益公司ＰＢＣ，並由非營利基金會持續監督。此舉代表它不再只是技術公司，而是全球少數以「法律結構」承諾公共利益的科技企業。

ＰＢＣ的核心設計在於董事必須平衡三方利益底線—股東報酬、受影響社群、公司章程載明的社會使命目的。換言之，它讓「兼顧利害關係人」不再只是企業社會責任口號，而是具有法律效力的治理框架與企業ＤＮＡ。當使命被寫入公司形式，企業就更有條件抵抗短期績效壓力、降低漂綠疑慮，並把長期研發、風險控管與倫理決策內化為可制度化執行的流程，在追求規模化成長的同時維持方向一致。

放眼全球，企業法制正進入「多軌目的」時代。除了傳統以營利為中心的股份有限公司外，已出現多種兼顧社會與環境目標的法律選項—美國的共益公司、英國的社區利益型公司（Community Interest Company, CIC），以及德國的慈善有限公司（gGmbH）等。這些架構共同為企業提供了「使命內嵌治理」的途徑，使公司能在追求利潤的同時，也更能在制度上維繫其社會信任與永續公信力。根據B Lab統計，目前美國已有四十四州與華盛頓特區、波多黎各採行共益公司法制，成為永續經濟的制度象徵。

台灣在二○一八年公司法修法時，雖將企業社會責任明文入法，允許公司為促進公共利益採取行動，但整體仍停留在「宣示性條款」層次。真正能讓企業以「共益或兼益」為核心治理目的之制度性框架並未通過，故而未建立。這些年雖有學界與政策圈提出「社會創新事業組織法」之構想，主張為社會創新型事業設計一套兼具營利與公益目的之法制選項，讓願意承諾永續使命的企業或事業，能依法設立登記資格、公開揭露並接受外部審查。然而，相關法制討論迄今未有實質進展，確實可惜。

在全球邁向永續治理的浪潮中，企業不僅是經濟引擎，更是社會信任的樞紐。未來公司法制的競爭，關鍵不在於誰更強調市場開放，而在於誰能讓「社會使命」合法、清晰且高效率地內建於企業結構之中。若台灣能為使命型企業建立可選擇的公司型態與配套框架，並結合金融誘因與公共採購支持，就能讓社會創新不只停留在理念，而能真正成為永續時代可看見、可驗證、也可受市場支持的法制里程碑。

（作者為中國文化大學法律系教授兼永續創新學院院長）