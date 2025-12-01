公然酬庸 賴政府腐化太快

近日傳出吳音寧拒絕接受台肥董事一職，她總算還有自知之明，終於還台灣社會一個遲來的正義。

台肥公司於十月卅一日深夜，無預警公告人事異動，農業部法人董事代表改由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，這等於直接宣布她就是下任的台肥董事長。一個以農民運動起家、大學讀法律系畢業，與台肥的專業完全不相關，有什麼理由可以擔任台肥的董事長？故消息一出輿論譁然。

由於輿論及民進黨內對於這項任命的反彈太大，所以台肥公司於十一月三日晚間再度公告更換董事代表，由總經理張滄郎升任。現在吳音寧連台肥的董事也不要了，應該是高薪沒了，且只要在職，輿論的壓力隨時可能出現，乾脆一了百了。事隔一個月才作出這樣的決定，儘管有點反應遲鈍，但仍然應該給她一點肯定，至少是一件大快人心的事！

這件事最令人痛心的不是吳音寧，她不過是一個禁不起權力和利益誘惑的普通人；儘管知道自己的專業性不足，千萬年薪卻是極大的吸引力。當年她在搞農民運動、對抗執政的國民黨時，理直氣壯把自己當成正義代言人；等到權力和利益落到自己手中時，公理正義卻被拋到九霄雲外。雖然這相當諷刺，但名利的誘惑一般人很難抗拒，只能說「權力使人腐化」這句名言，洞穿了普遍人性。

台肥人事案爭議，最令人遺憾的是賴清德總統。賴總統自從執政以來給人的印象是剛愎自用、自以為是、性格獨斷、不肯妥協，人格特質上與民主國家的總統扞格不入，所以對於自己過去一再出現的反民主作為渾然不覺。他辯解的理由往往是冠冕堂皇地訴諸道德，例如痛恨議長李全教賄選，所以身為台南市長卻可二三二天不進市議會；支持「青鳥行動」，因為國民黨和民眾黨的國會改革法案是「毀憲亂政」；支持「大罷免」，因為要打掉「雜質」守護民主。然而，這次公然酬庸吳音寧這樣專業不足、又充滿爭議性的人物，展現出來的卻純然是政客的價值觀。

雖然「權力使人腐化」是人性鐵律，所以任何時代、任何社會的政客總是多如過江之鯽，政治家卻鳳毛麟角；但短短一年半，賴政府的腐化速度如此之快，實在「有點」匪夷所思！