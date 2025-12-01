食藥署怠忽職守 放任「毒」品塗顏

十月中下旬，中國大陸自媒體在網路上揭露，好幾款市售化妝品內皆含有三級致癌物蘇丹紅色素，且源頭似乎都指向特定新加坡化妝品原料商。令人震驚的是，這些有毒的化妝品跟原料竟悄悄流入我國，早已被消費者購買或使用！我們不禁想問，為何這些「毒」品能完全不被食藥署發現？

若細查食藥署處理此次事件的時間序，便可發現其怠忽職守之蛛絲馬跡。

首先，根據媒體報導，食藥署早在十月底就接獲中國大陸發出「蘇丹紅流入化妝品原料」的警訊，若當時食藥署就嚴密監控該新加坡商原料進口情形並逐批查驗，完全可以及早攔截，阻止蘇丹紅化妝品在市場流竄。可食藥署偏偏等到十一月四日才行文給國內化妝品製造業者，要求自主控管製程鏈。這不僅凸顯食藥署無能掌握問題產品流向，更是在國境前，為毒原料大開方便之門，難道不是極度失職？

再者，受影響業者向媒體披露，食藥署十一月廿四日才建立化妝品檢驗蘇丹紅方法。也就是說，業者十一月四日收到食藥署要求自主管理公文後，至可將有疑義的產品送驗，竟出現廿日的空窗期。

這段期間，業者即便懷疑產品有問題，也因缺乏官方認證之檢驗方法，無從進行自主管理與預防性下架。食藥署身為食安最高主管機關，窮忙廿天卻沒有對症下藥，讓業者處於「巧婦難為無米之炊」之窘境，更無法向消費者交代。如此荒腔走板的行政處理流程，食藥署難辭其咎。

而立委王育敏更於質詢時直接點破問題核心。食藥署早在去年七月就取消化妝品許可制，將產品管理放寬為登錄制度，讓業者自行上網登記，而非強制事前審查。如此一來，食藥署將管理責任留給業者的「道德良心」，終釀成蘇丹紅風暴破口。食藥署長姜至剛雖以「國際制度慣行」推託，然筆者以為，食藥署未考量國內管理密度，逕行將制度鬆綁，反倒將食安風險完全轉嫁給無辜的消費者，完全是本末倒置。

從芬普尼毒雞蛋流竄全台、到化妝品爆發蘇丹紅風波，短短一個月內竟發生兩起攸關食安的系統性潰敗，可見食藥署之行政怠惰並非偶然，而是已「麻木不仁」！我們要的不是科學家，是能為人民嚴格把關食安的政府。我國絕不應放任「毒」品塗顏、芬普尼毒蛋成為生活日常。