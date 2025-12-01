提升ＡＣＰ參與 護一生三贏投資

二○一九年起實施的《病人自主權利法》，讓國人可預先表達生命末期醫療意願。其核心在兩部分：ＡＣＰ（預立醫療照護諮商），是病人與家屬在醫療團隊引導下討論價值觀與治療選擇；ＡＤ（預立醫療決定），則是在ＡＣＰ後正式簽署的醫療指示。

真正決定治療品質的，是前端的ＡＣＰ；沒有ＡＣＰ，ＡＤ難以反映個人意願。然而迄今，全台僅約九點三萬人完成ＡＣＰ，遠不足以評估其在減少無效醫療或改善善終品質的效益。更重要的是，有多少人最後真正用得上ＡＣＰ？又有多少人終生不會啟動ＡＤ？政府至今無統計，導致ＡＣＰ成效難以量化。

今年五月起，重大傷病、多病共存且年滿六十五歲者可由健保給付ＡＣＰ，但台灣共有四一八萬名六十五歲以上長者，約半數仍被排除在外。諷刺的是，最需要ＡＣＰ的常是那些「目前健康但即將步入高齡」的人；一旦失智失能便不及討論。政策出現斷層。筆者建議：

一、全面納入六十五歲以上：最具成本效益的「廣泛接引」。四一八萬名長者即使全面給付，初期實際願意前來約 十至廿萬人。以一次ＡＣＰ約三千健保點計算，一年僅需三千至六千萬點，成本遠低於許多高額治療。即便部分長者終生用不到ＡＤ，也符合「寧濫勿缺」原則，因為真正需要的人一旦被漏掉，後續的急救、插管與無意義住院，反而造成更高醫療與家庭負擔。

二、長照機構全面導入：最能立即見效的「重點使用」。入住長照機構者多半失能、失智或多病，是ＡＣＰ最容易派上用場的族群。若訂定「入住長照機構應完成ＡＣＰ；完成率達八成者給予獎勵」，或可顯著減少無意義住院與急救、家屬衝突、長照與急性醫療的雙重浪費等等。國際研究顯示，ＡＣＰ可讓住院率下降百分之九至廿六，住院死亡明顯減少，是最具效益的族群介入點。

三、借鏡「六分鐘護一生」，讓ＡＣＰ可近易行。一九九九年政府以「六分鐘護一生」推動抹片篩檢，大幅降低子宮頸癌死亡率。ＡＣＰ今日的困境與當年相似：流程複雜、資訊混亂、人民抗拒，導致參與率偏低。若諮商更簡便、流程更一致，民眾接受度必大幅提升；健保也將因減少急重症治療而受益。

事實上，ＡＣＰ才是真正能「護你一生」的工具：讓每個人走完人生最後一程時，不留遺憾、不造成家屬負擔，並保有自主尊嚴。

四、台灣缺乏ＡＣＰ成效研究，更需擴大推動。因母數不足，目前無法評估ＡＣＰ對急診、ＩＣＵ或末期住院的實際減量，但國際證據一致指出，完成ＡＣＰ者住院率、ＩＣＵ使用率下降，可避免腎衰竭、心衰竭等末期病人的無效治療，善終品質更符合個人價值。因此政府應設定明確目標，例如「每年新增廿萬名六十五歲以上者完成ＡＣＰ」。唯有累積足夠案例，才能真正評估ＡＣＰ對健保永續與醫療浪費的改善程度。

ＡＣＰ是制度正義、個人尊嚴與健保永續的三贏投資。政府應讓每位台灣人在意識清楚時，都能選擇自己想要的告別方式。這不只是醫療制度的進步，更是文明社會對生命的尊重。