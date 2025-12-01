科技． 人文聯合講座／百家相爭鳴 兆事永亨通

三年前的歲末，ＡＩ助理ChatGPT初試啼聲，一時之間巷議街談，有口皆碑，短短兩個月就累積上億用戶。

ChatGPT上知天文，下知地理，可說是「居家旅行，拉家帶口」的必備良伴。因此，愈來愈多的人們上網諮詢時，不是以關鍵字搜尋相關網頁，然後再逐頁檢視歸納；而是以母語聊天方式提出需求，直接由ChatGPT智能生成回應所需。在課堂學習中，ChatGPT已然成為莘莘學子重度使用的數位書僮，這可由每周活躍用戶在今年春季班期末作業及考試期間一舉攀上高峰，到暑假時卻又大幅滑落的景況窺見一斑。

此一上網求知的典範轉移，當然對搜尋引擎巨擘谷歌造成巨大威脅，故而在ChatGPT周歲之際，由谷歌ＡＩ雙強部門Google Brain和DeepMind齊力開發的ＡＩ助理Gemini（雙子座）正式問世，試圖扭轉ＡＩ助理市占率一面倒的劣勢。另一方面，ChatGPT也在去年十月推出搜尋功能，直接與谷歌拿手的搜尋引擎叫板。

實際上，ＡＩ助理群雄天下共逐鹿，當前已進入百家爭鳴的春秋戰國時代。除了ChatGPT和Gemini之外，還有在內容隨建即用和複雜程式設計方面相當出色的Claude、擅長自動化流程任務，並與Windows無縫整合的Copilot、專注搜尋和資訊檢索的Perplexity AI、低訓練成本的DeepSeek等；此外，蘋果的Siri、亞馬遜的Alexa，以及剛剛宣布要在台灣上線的Meta AI等，各自都擁有為數可觀的愛用人士。

如今，號稱地球最聰明的ＡＩ助理Gemini 3終於在日前開放使用，這顆新一代的雙子星來勢洶洶，甫推出就引發全球多方關注。它擁有超強的前後文吞吐能力，可以更深度處理和分析大量資訊；它支援多種輸入格式，包括文字、圖像、音訊和視訊等多模態格式，從而能夠理解並運用這些不同格式的資訊；它具備高階推理和解題能力，在多項學術和專業評估測試中表現傑出。令人驚豔的是，數學奇才陶哲軒就運用「人機協作」模式，對某些數學難題找到嶄新的解題之道。

Gemini 3真的很聰明，但也有其罩門，例如：當面對複雜查詢時，回應時間可能變慢；當處理極長的文本時，難以保有準確性和連貫性；高階功能往往需要付費訂閱，並且有使用限制。實際上，近日湧入Gemini 3的全球用戶已掀起一波又一波的滔天巨浪，使得谷歌不得不限制免費用戶可使用的功能範圍，應驗白吃的午餐果然很難吃到飽。

截稿在即，無奈筆者周間行程滿檔，只得趁周末聆聽「東非五國」旅遊講座時，抽空低頭以筆電鍵盤疾書。此刻，講者正在介紹觀賞野生動物和自然生態的越野吉普車，其歷年來的操作守則是「以高ＣＰ值為要，並以圓夢為主」。筆者心想，這條守則又何嘗不是我們選擇ＡＩ助理時的評估準則啊！

（作者為台大資工系教授）