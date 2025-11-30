總編開箱／徐斯儉改入國防部 台美默契有變？

總統府廿八日突然宣布，賴清德總統已正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。由於先前徐斯儉傳出將接任駐美代表，現在卻要到國防部履新，若是先前傳言屬實，這裡面恐怕與山頭之爭脫離不了關係，而更值得關注的是台美之間互動有無出現變化。

徐斯儉是學者出身，後來被延攬入閣，成為外交部政務次長，並兼任財團法人國防安全研究院董事，目前國安會諮委。原本由他出任國防部軍政副部長，也不算是太突兀的安排，因為自從國防二法上路後，明定部長、軍政副部長由文人擔任，所以徐斯儉出任軍政副部長也是符合規定。

不過，就在兩、三個月，一度傳出徐斯儉將接替現任駐美代表俞大㵢的位置。過程中，民進黨內也盛傳國安系統和外交系統相互角力，都想要主導駐美代表的人事安排，後來是由國安會秘書長吳釗燮取得上風，所以最後由徐斯儉出線，而且徵詢美方意見時，美方態度也從原本一度反對到後來轉為接受。

至於徐斯儉一直沒有上任，一般認為是因為台美關稅談判處於關鍵時期，陣前不適合換將，所以俞大㵢暫時留任，直到完成階段性任務為止。但截至目前，台美關稅最後談判結果尚未公布，反倒是徐斯儉有了新任務，可是並非前往美國，而是轉戰國防部，也讓這項人事的安排，引發外界好奇有無其他隱情。

畢竟，能出任國防部軍政副部長的人選就算不多，但是也絕非少數；相形之下，能成為駐美代表的更是少之又少，甚至屈指可數。主要是駐美代表一職，是台灣對外關係的重中之重，這個人不僅要了解美中台之間的情勢，更重要的是要能獲得賴清德總統信任，不僅如此，這項人事安排也必須獲得美方的首肯，才能正式走馬上任。

如今，相關人事出現變化，不禁令人想到前陣子吳釗燮妻子投書媒體，替自己的丈夫叫屈，並指吳釗燮並沒有放話去講外交部長林佳龍紐約行的情事。這個投書也間接證明龍燮不合的傳聞確實影響許多事情，但要妻子替丈夫投書澄清並說明過去外交戰功，恐怕也說明了吳釗燮現階段的處境。

假設吳釗燮在這波角力中失勢，徐斯儉自然可能與駐美代表擦身而過，這是執政黨內之爭的結果。

可是，除了派系競合外，若是徐斯儉的人事已獲美方同意，如今又不赴美，是否意味著台美之間的默契也出了問題？一旦如此，其影響性將遠比龍燮卡位更為深遠。