賴總統國防戰略 邏輯矛盾

美國華盛頓郵報廿五日刊登賴清德總統投書，賴總統則緊接著在廿六日記者會中宣布未來八年一點二五兆國防特別預算，打造「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。

若國人不健忘，應該仍記得僅在一個月前，賴總統於十月廿七日晚間出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時，援引舊約聖經中「大衛對抗巨人歌利亞」的故事，表示抵抗威權脅迫、持續提高國防投資的決心。

認真看待賴總統這兩次針對國防投資的發言，並將其放在同一個脈絡中觀察，會發現其邏輯矛盾，策略反覆。「台灣之盾」是防禦策略，以高空至低空多層次攔截中共的飛彈、火箭、無人機飽和攻擊；「大衛與歌利亞」則是以小成本而先進的武力出其不意、打得對方措手不及。賴總統對於重大國防戰略的思考，在一個月內發生「轉攻為守」大轉變，若無更清楚的說明，恐怕難獲國人理解。

回顧賴總統一個月前藉用「大衛擊殺歌利亞」的故事宣示提高國防投資的必要與決心，相信國人對於適度加強國防、促進安全皆能認同。然而從發言場合、現實局勢觀之，賴總統可謂引喻失當。舊約聖經中的魁梧戰士歌利亞手持長矛利劍，日日向以色列軍隊叫陣挑戰，以色列陣中無人敢應戰。一日牧童大衛自告奮勇走向歌利亞，以甩石索甩出石塊、擊碎歌利亞的額頭，歌利亞登時倒地而亡。

綜觀海峽兩岸軍事力量現況，連美軍都忌憚三分的中共解放軍其實兼具歌利亞的身軀與大衛的武力優勢，我國軍卻是大衛身板的歌利亞，缺乏靈活的機動性，僅能被動採取守勢、卻不知該如何防備。

再看賴總統當時發言內容，其顯示的心態更令國人不安。賴總統說「和平協議不會帶來和平」，意味他已背棄為兩岸和平盡最大努力的承諾；他又說「接受侵略者的主張也不可能達到和平」，此話不能說錯，卻表示他並不試圖向大陸溝通，提供兩岸另一個選擇。

最後看這場晚宴，賴總統的出席與演說更為我國愛好和平、宣揚人道主義的傳統國策平添了一抹詭異色彩。截至今年十一月初，以色列入侵加薩已超過兩年，以色列原師出有名，卻向世人展現了歌利亞的凶殘，使手無寸鐵的加薩走廊居民死亡數萬，苦等拯救他們的大衛而不可得。在這個時刻，賴總統選擇站在歌利亞這一邊，漠視巴勒斯坦人民的苦難。

中華民國就真的如此不堪，只能坐看中共機艦圍台，成為待宰羔羊？答案當然是否定的。賴總統若真心相信大衛擊敗歌利亞的故事，心態轉變，便能將我們變成靈動的大衛。我們引以為傲的民主法治制度，就是我們的致勝神器甩石索。只要賴總統堅守民主法治憲政體制，維繫繁榮均富，重塑兩岸和平氛圍，獲得對岸人民的尊重與嚮往，相信中華民族的長久和平可以期待。