星期透視／中日是否能避免開戰？

由於日本首相高市早苗對台海局勢的一段話，觸動了敏感的神經，中方認為威脅到其主權地位與國家尊嚴，立即引發中日關係急速降溫。盡管美國總統川普介入協調，希望日方有所節制，但高市早苗堅不退讓，很多人都會追問：中日敵對情勢是否將進一步惡化為戰爭？而台灣又將如何自處？

答案顯而易見，這場戰爭可以避免。台灣若處置得宜，也會沒事。我們且以具體的情境設定作一分析。

情境一，若高市早苗承認發言不當，不再對此問題表達不適當立場，並且收回之前的發言，此一爭議或可平息。但由於日方目前不讓步，而且想進一步擴大自衛隊的任務與權限，放棄「無核三原則」，也就是「不擁有、不製造、不運進」核武器。由此看來，目前此一情境恐難落實。

情境二，如果日方堅不退讓，中方決定進一步升高制裁行動，包括撤回大使，停止赴日觀光，甚至斷絕外交關係，或收回釣魚台島；則意味中日的和平將「一切歸零」。屆時日方仍堅持絕不改變，中方勢必進行戰爭準備，而日方也將同步啟動戰爭。這恐將造成自晚清甲午戰爭以來的第三次中日戰爭。

情境三，如果美方未制止日方備戰行動，則意味美方願意協助日本共同作戰。第二次世界大戰之後，《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本和平憲法也確立了「專守防衛」原則。然而，由於日本右翼亟於突破束縛，而高市早苗的強硬發言正是為了推進軍事鬆綁、修改憲法並進行擴軍。依據《美日安保條約》第五條規定， 如果締約國在「日本管理的領土」內受到攻擊，兩國將相互防禦。「締約國的每一方都認識到：對在日本管理下的領土上的任何一方所發動的武裝進攻都會危及它本國的和平與安全，並且宣布它將按照自己的憲法規定和程序採取行動以應付共同的危險。任何這種武裝進攻和因此而採取的一切措施，都必須按照聯合國憲章第五十一條的規定立即報告聯合國安理會。在安理會採取了為恢復和維持國際和平和安全所必需的措施時，必須停止採取上述措施。」

但日前中方已向聯合國秘書長古特雷斯致函，根據聯合國憲章第二條第四項之規定：「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」屆時，美方究竟如何應對上述的規範，將對中美關係及一個中國政策形成關鍵性影響。如果美方執意支持日本，則整體的東亞局勢將會發生劇變。

但是，由於川普總統不想發動大戰，而是急於與中方和解與合作，因此上述情境不會發生。

至於台灣，只要參考俄烏戰爭的現狀，堅定拒絕成為另一個烏克蘭，也就不會成為戰爭的棄子了。（作者為政治學者、中流基金會董事長）