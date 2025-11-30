名家縱論／選區重劃對美國期中選舉的衝擊

美國憲法第一條第二項關乎眾議員產生方式，明文規定眾議員人數應按美國所屬各州人口分配。至於人口之統計，則應於美國國會第一次集會後三年內及此後每十年，依法律之規定舉行。依據憲法，每三萬人得分配到一個眾議員。獨立的十三州總共有六十五位眾議員，羅德島和德拉瓦兩個小州僅一位，人口最多的維吉尼亞州則分配到十席。當時還沒有人口普查，因此憲法的席次分配不完全反映實際的人口數。

隨後，美國人口每十年平均成長三成，一百年後的十九世紀末期來到六千三百萬，眾議員選區人口則從三萬隨之調整，上升到超過十七萬，眾議員人數也來到三五六席。最後在本世紀初，總席次來到現今的四三五席，也讓美國國會認為這個數字如果持續上升，將衝擊到議事的效率，人數太多則會影響各個委員會的運作，因此在一九一一年國會通過固定眾議院人數法案，總人數訂定在四三三席，另預留兩席給在次年將加入聯邦的亞利桑那州及新墨西哥州，也就是到目前為止已超過一百多年的四三五席。

在席次不斷增加的時代，由於各州人口成長速度不一，因此國會通過法案，依每十年的人口普查後的比例，重新分配各州應得的席次，就是所謂的選區重新分配。過去這數十年來，西岸的加州、華盛頓及陽光帶的亞利桑那、德州、及佛羅里達，因為人口快速成長，眾議員人數也不斷增加，從一九五○年到二○二○年，這五州眾議員人數由六十九席增加到一百卅七席；反觀鐵鏽帶的紐約、賓州、密西根、俄亥俄、及伊利諾，在同一時期則是由一百卅九席遽降到八十八席，少了四成。這些席次的變動，不僅反映各州在聯邦國會勢力的消長，也為其州內的選區重劃帶來挑戰。

當一個州的國會席次增加或減少時，為維持各選區人口數公平起見，當然需要重新調整選區的界線，即使國會席次沒有變動，州內人口的移動也會促成選區的重劃。每十年各州進行的選區重劃，基本上是由州議會所主導，因此哪一個黨在該州掌握議會多數，就能操縱選區重劃，進而增加自己黨的眾議員人數，不過若選區重劃過於扭曲，形成不公正的傑利蠑螈，會被法院否決，要求重新調整。

由於過去期中選舉對總統所屬政黨較為不利，眾議院平均會掉廿五席，若總統的支持度低於五成，則可能損失高達卅七席。目前共和黨在眾議院僅有五席的優勢，如按照以往歷史，顯然難以在明年期中選舉後保有眾議院的多數。川普當然不願意成為跛鴨總統，因此共和黨想到選區重劃這個點子，希望降低席次損失的數目。

根據憲法，先前所提的每十年一次選區重劃，並未排除在十年間仍可再進行重劃，以至於在川普鼓勵下，今年先是德州提案重劃選區，接著有北卡、密蘇里、及俄亥俄的跟進。因為以上這些都是紅州，共和黨可以透過重劃增加一到兩席，德州更增加到五席。基於此，屬於民主黨大本營的加州決定投入戰場，希望透過本身的選區重劃替民主黨增加五席，抵銷在德州的損失。

在今年十一月地方選舉中，加州選民同意該州可以進行選區重劃的第五十號提案，但德州的方案卻被該州的聯邦法院宣布無效，要求該州在明年的期中選舉仍然使用先前通過的選區劃分。如果德州的方案無效，而加州的計畫得以遂行，明年眾議院的選舉顯然不利於共和黨。川普偷雞不成反而蝕把米，要扭轉逆勢還得加把勁。

（作者為政大國關中心兼任研究員）