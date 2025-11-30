大屋頂下／鄭麗文直球對決賴清德 反對台獨 堆疊兩岸和平

鄭麗文說：「台灣沒事，日本沒事，大家都沒事。」賴清德則吃日本水產聲援高市早苗的「台灣有事」。

鄭麗文說，要讓「九二共識／反對台獨」成為主流民意。她說：兩岸對話的定海神針就是「九二共識」，讓台灣人民遠離戰火就是「反對台獨」。

也就是說：九二共識就是對話，反對台獨就是和平。

賴清德卻回應說：不可能靠接受「九二共識」及「一中原則」就有辦法得到和平。

鄭麗文直球對決，賴清德卻是偷梁換柱。

鄭麗文說的是，「反對台獨就可遠離戰火」。賴清德卻顧左右而言他，偷換成了「接受一中原則也不能得到和平」。他對「反對台獨就可遠離戰火」的直球沒有揮棒。

其實，「反對台獨」與「接受一中原則」是兩個不同體系的概念。先反對台獨再來說「一中原則」的內涵是什麼，與主張台獨而認定「一中原則就是中華人民共和國」，這根本是兩回事。

直球對決。賴清德應當回答的問題是：不搞台獨，是否就能在大體上保障並堆疊兩岸和平？

這是問賴清德，你是不是台獨？因為，操作台獨，台灣一定有事。

賴必須先回答這個問題，才能進入什麼是「一中原則」的問題。

賴清德團隊經常說：即使主張中華民國，中國也視為台獨。問題是，賴清德必須自己先說明「中華民國是不是台獨？」。

賴清德若是自己把中華民國搞成台獨，而竟先指中國把中華民國視為台獨，則無異是作賊喊捉賊。

中共當然有處理中華民國的企圖，卻並未視中華民國為台獨，因此才在與中華民國互動時不斷提出「反對台獨」的主張。

相對地，在台灣方面，也正因「中華民國不是台獨」，始有可能與中共進行「九二共識／一中各表」的互動。

由以上簡論可知，正因賴清德搞台獨，所以他不說「反對台獨」，也反對「九二共識」（涉及「一中」議題的辯證）。鄭麗文則直球「反對台獨」，所以回到「九二共識」的辯證。

近幾年來，兩岸陷入僵局，主因「九二共識」的異化與動搖。

鄭麗文如今將兩岸博弈又拉回到九二共識，大家聽到她又用「通關密語／定海神針／兩岸共同政治基礎」來稱九二共識，恍如隔世。這對鄭麗文及國民黨皆是重大挑戰，也是對賴清德及民進黨的重大考驗。

賴清德將被鄭麗文三振？或鄭麗文將以四壞球保送賴清德上壘？

鄭麗文回覆習近平賀電稱「海峽兩岸於一九九二年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」，被視為將「九二共識」解釋成「一中各表」或「各表一中」。

「一中各表」及「各自以口頭方式表達一中原則」，在釋義上或存有微妙差異，但兩者皆有「各自表達」的意思，因此可視為同義詞。

因為台灣是民主及選舉體制，國民黨必須贏取到「憲法指引／民主程序／選舉優勢」的情勢，始有可能使「九二共識／反對台獨」成為主流民意，也才能站上兩岸關係的操持及主導地位。

反過來說，如果九二共識沒有「一中各表」或「各表一中」的內涵，國民黨即絕無可能在「憲法指引／民主程序／選舉優勢」的號召下，建構起「九二共識／反對台獨」的主流民意。

黨主席選舉期間，出現是否要主張「中共應正視（或承認）中華民國存在的事實」的議論。暫勿論中共是否正視中華民國存在的事實，但國民黨自己必須「站穩中華民國存在的事實」，若在此一立場失據，「九二共識／反對台獨」亦告失據。

國民黨如何「站穩中華民國存在的事實」？那就必須維持「一中各表／各表一中」的立場。

當然，這就必然會牽涉到中共是否應當「正視中華民國存在的事實」？如前所述，中共雖不太可能正式公開「承認中華民國存在的事實」，但中共必然也顯然一貫是「正視中華民國存在的事實」。

「事實」顯示，近數十年來，中共對台政策的主軸即是：希望台灣維持中華民國的治理體制（憲法說），不要搞台獨。這就是「正視」。

二○一九年元月二日習近平的對台談話，被指為將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤，這使得九二共識從「定海神針」變成「兩岸毒藥」。

然而，中共後來極力亡羊補牢。國台辦數度公開高調解釋九二共識的完整涵義，並確認了海協會在九二年所提「第八方案」為九二共識的組成部分。

第八方案的內容是：在海峽兩岸共同謀求國家統一的過程中，雙方均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義認知各有不同。

此即鄭麗文所說：海峽兩岸於一九九二年達成各自以口頭表達堅持一個中國原則。

這是主張將九二共識回復到「一中各表／各表一中」的原始面貌，亦即回到「第八方案」。

如今，在習近平及鄭麗文的來往文件中，又將「九二共識」稱為「兩岸共同政治基礎」，鄭麗文及朱鳳蓮也再將「九二共識」稱為「定海神針」。

從以上淺論可知，「反對台獨」是一回事，但必須有「一中各表／各表一中」的支撐。

中共方面必須認清，國民黨唯有在「憲法指引／民主程序／選舉優勢」的情勢下，始可能建構「九二共識／反對台獨」的兩岸政策架構。

鄭麗文主張「九二共識／反對台獨」，她必須使多數台灣民眾相信她說的「和平不是投降／交流不是附庸」，而中共方面也應讓台灣民眾相信「和平不是投降／交流不是附庸」。兩岸在「一中各表／各表一中」下，先求「定錨中華民國／共構和平競合」，穩住了情勢，再徐圖未來。

在台灣，過去幾十年中，反台獨就是反民主、不愛台、中共同路人。但是，近年外在因俄烏戰爭及美中台經貿戰，內在因民進黨跌至「雙少數」、大罷免及「台灣地位未定論」的回潮，「反台獨」始在國家戰略的正當性及社會氛圍的民主性上重現生機。

然而，如今只是「反對台獨」已不足操持形勢，更重要的是兩岸必須共同「一中各表／正視中華民國存在的事實」。亦即，兩岸皆應認知「中華民國不是台獨」，然後（再說一遍）：「定錨中華民國／共構和平競合」。這個過程，繞不過去。

亦即：台灣沒事，必須兩岸相互堆疊條件。

但最根本的問題，是在鄭麗文所主張「反對台獨，遠離戰火」，及韓國瑜所主張「民進黨應考慮廢除或凍結台獨黨綱」。

因為，操作台獨，是台灣找事，台灣惹事，一定有事。

解鈴尚須繫鈴人。