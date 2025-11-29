都更工安盲點 台灣的隱形危機

香港宏福苑大火奪走了多條生命，濃煙翻過高樓、蔓延在密集住宅間時，人們看見的不是單一意外，而是一個高房價、高密度城市裡，長期累積的結構性風險。香港大火的悲劇，也映照出台灣在都市更新與工地安全上的隱形危機。

宏福苑大火提醒所有高密度城市，老舊建物、消防設備不足、消防疏散路線受阻，只要其中一個環節出問題，就可能讓一棟住宅在幾分鐘內陷入絕境。回到台灣，台北、新北、高雄等城市都擁有大量屋齡四、五十年以上的公寓，一樓多為店家或倉儲，頂樓加蓋、管線錯綜複雜，消防設備不足更是普遍現象。香港大火映現的，不只是一座城市的傷痕，也讓我們看見自身環境中潛藏的危機。

更值得注意的是，台灣目前的都市更新政策呈現一種矛盾，也就是都更速度慢，但工安意外卻頻繁。老屋因為程序繁複或住戶難以整合而久拖未改，結果只能在歲月與風雨中繼續老去；另一方面，少數順利啟動都更或危老的工地，又時常發生火警、鷹架倒塌、施工疏失等意外。前一刻擔心老屋危險，下一刻卻又擔心工地安全，市民生活反而陷入雙重風險。

這樣的情況反映了台灣工安文化的深層結構問題。首先，監造制度形式化，也就是許多工地的監造只在紙本文件中完整，實際進場巡查的頻率與細緻度卻不足。其次，工程外包層層轉手，使工安責任模糊不清，最後往往由最基層的工人承擔最大風險。再者，罰則過低且執行不足，違規成本遠低於改善成本，使得部分業者寧可冒險，也不願意把時間與資源投入安全管理。

面對老屋林立的城市，更新與安全本不該被切割成兩個議題。台灣若要真正改善風險環境，須思考如何讓都更與工安同步。政府除了在重建案中提升工地安全要求，也應對現存社區提供改善老舊電線、加裝火警警報、強化逃生設施等補助。另外也可借鏡國外經驗，建立「高風險建物清冊」，主動盤點屋齡、結構、消防等指標，讓危險建物透明化。

在都更工地方面，引入智慧工安也可成為台灣的努力方向，例如監視影像公開、工區感測器，以及人工智慧施工風險預警系統等，以減少工安管理盲點。

城市安全從來不是運氣，而是制度、文化與態度的累積。若心存僥倖，當風險逐年累積、老屋與工地同時存在安全漏洞時，所謂的「幸運」終將用罄。