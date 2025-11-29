港火教訓 老宅都更不能等

香港新界大埔宏福苑發生罕見的五級大火，整個社區在短時間內陷入火海，造成數百人死傷，是香港近年最嚴重的住宅火警。這場悲劇震驚港人、也讓台灣再度審視同樣存在的居住風險。全台各地待都更的老舊樓房繁多，且不乏人口稠密且高齡住戶眾多者；謹以台北市的「南機場公寓基地」為例說明。

南機場公寓基地（南機場整宅）是一九六○年代起陸續興建的老舊住宅區，街廓密集、人口高度聚集、建物過度老化，耐震、消防設施已低於現行標準。該地全區超過萬名居民，巷寬僅約數米，不僅消防車難以進入，居民若遇火災，更可能因逃生動線狹窄而面臨極高風險。

更令人憂心的是，南機場夜市就在基地旁，攤商多以明火料理、瓦斯桶放置密集，晚間人潮可達上萬。這意味只要一個火苗、一陣強風或一場設備故障，都可能讓整個區域瞬間陷入失控狀態。以香港宏福苑的案例對照，只要火勢從單一建物外牆蔓延，就足以在短時間內造成大規模人員傷亡。

早年曾有市府官員提出專案報告，提醒此地消防與逃生結構極不安全，但因法規限制、權屬複雜、民意疑慮及官僚惰性，使得整宅改建多年來始終難以推進。

目前，南機場整宅正由市府以公辦都更方式推動。然而，從公告、整合、招商、拆遷到正式施工，仍是一條漫長的道路，許多住戶仍卡在如何安置、何時搬遷、補償標準的疑慮。在都更真正完工前，南機場公寓基地的公共安全風險依然存在。

放眼全台，此類案例不勝枚舉。為避免香港大火的悲劇在台灣重演，各地老舊社區在都更完成之前，不論是政府還是地方居民，都可做到的三大改善包含：

一，政府要強化消防動線、設備與巡檢機制，包括清除阻塞巷道的車輛與雜物。市府必須展開專案清理，確保每條巷弄至少留有消防車可通行的寬度；並設置臨時消防栓、加壓設備與警報系統。即便老舊建物難以全面拉管線，仍可設置外部消防栓、加壓水塔與公共警報器，提高初期救災效率。

若附近有攤商，攤商明火管理與瓦斯桶安全檢查應制度化。強制落實瓦斯桶標示、定期檢查、明火距離規範等措施，並設置更多滅火器與緊急開關；也應強化地方防災演練，規畫適合居民的逃生動線。

二，居民端要主動檢查自家安全並配合改善，包括保持樓梯間、走廊淨空。瓦斯、電線老舊即刻檢修；主動參與社區自救會與防災訓練、建立鄰里通報系統。

三，官民共同加速都更整合，縮短危險暴露期。香港宏福苑大火的最大教訓是老舊、高密度住宅若不及早改建，一旦起火傷亡數將幾何式上升。市府與住戶須加速溝通，避免因程序爭議造成都更停滯；中央也應提供法規及獎勵支持，助弱勢戶搬遷。

老舊建築都更拖得愈久，意外的風險就愈大，香港宏福苑大火以慘痛代價提醒所有城市，要讓數萬居民生活在更安全的環境中，政府需積極、居民需合作，讓都更與消防改善並行。只有在都更完成、危樓重建、消防全面升級之前，官民共同警惕與改善，才能避免悲劇發生在台灣的夜空。