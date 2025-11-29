面對變局 用策略別恐嚇

有智慧的領導，懂得講話適切的藝術—用語言澄清局勢、安定民心、引導國家向前。不懷好心的領導，則會以語言製造幻象，用看似高尚、實則包藏禍心的說法，操弄人民的不安，換取政治利益。在這個標準下，賴清德近日拋出的「二○二七武統說」，看似國安警訊，但更像是一套有精準政治目的的論調。

台灣政治人物習於操弄與塑造每一次國內與國際變動。然而真正值得警惕的，是相關言論經常流於資訊操弄，在缺乏具體對策下，更像是刻意塑造輿論風向。當領導人高聲宣告危機而未能給予人民安全感，只會讓恐懼成為政治籌碼算計，而非治理的責任。然而，人民期待的真正國家領導，是化解危機，而不是擴大恐慌。二○二七年是否是中共犯台時間點，不該是總統單方面宣告的預言，更不該被用來催化社會焦慮、鞏固政治版圖。當恐懼成政治語言的核心，人民就會逐漸被推入非理性的集體情緒，民主也會在這些操弄之下逐漸被侵蝕。

台灣當然需要警覺、也需要國防，但更需要看透政治語言的能力。衷心期盼領導人應以策略面對變局，而非用恐懼綁架人民。