聽新聞
0:00 / 0:00

面對變局 用策略別恐嚇

聯合報／ 陶以哲／高中教師（台北市）
賴清德總統表示，因應台海嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統表示，因應台海嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。圖／聯合報系資料照片

有智慧的領導，懂得講話適切的藝術—用語言澄清局勢、安定民心、引導國家向前。不懷好心的領導，則會以語言製造幻象，用看似高尚、實則包藏禍心的說法，操弄人民的不安，換取政治利益。在這個標準下，賴清德近日拋出的「二○二七武統說」，看似國安警訊，但更像是一套有精準政治目的的論調。

台灣政治人物習於操弄與塑造每一次國內與國際變動。然而真正值得警惕的，是相關言論經常流於資訊操弄，在缺乏具體對策下，更像是刻意塑造輿論風向。當領導人高聲宣告危機而未能給予人民安全感，只會讓恐懼成為政治籌碼算計，而非治理的責任。然而，人民期待的真正國家領導，是化解危機，而不是擴大恐慌。二○二七年是否是中共犯台時間點，不該是總統單方面宣告的預言，更不該被用來催化社會焦慮、鞏固政治版圖。當恐懼成政治語言的核心，人民就會逐漸被推入非理性的集體情緒，民主也會在這些操弄之下逐漸被侵蝕。

台灣當然需要警覺、也需要國防，但更需要看透政治語言的能力。衷心期盼領導人應以策略面對變局，而非用恐懼綁架人民。

延伸閱讀

影／全台獨有！台南孔廟懸掛清朝8位皇帝與8位歷任總統御匾

影／徐春鶯被押 鄭麗文：賴總統上任後對陸配無情追殺「違反憲法」

影／仁壽宮贈匾 賴清德：打造台南為國家算力中心、機器人重鎮

影／台南孔廟揭匾「川流敦化」 賴清德說這有這2種意義

相關新聞

賴總統挾美自重掏空台灣

在川習、川高通話後，僅獲百分之四十得票率的賴清德總統投書外媒、再開記者會宣布，為因應北京當局二○二七年「武統台灣」，須投...

鉅額國防預算 台灣更安全？

賴清德總統宣布，預計二○三○年國防預算要占ＧＤＰ的百分之五；另外，接下來的八年，加編一點二五兆（四百億美元）國防特別預算...

都更工安盲點 台灣的隱形危機

香港宏福苑大火奪走了多條生命，濃煙翻過高樓、蔓延在密集住宅間時，人們看見的不是單一意外，而是一個高房價、高密度城市裡，長...

港火教訓 老宅都更不能等

香港新界大埔宏福苑發生罕見的五級大火，整個社區在短時間內陷入火海，造成數百人死傷，是香港近年最嚴重的住宅火警。這場悲劇震...

國防繪本 難掩戰略真空

國防部「普發」新版《台灣全民安全指引》（俗稱全民國防手冊），印製量超過千萬本，預計明年一月前，將由各縣市民政系統送達約九...

戰略思維 政客豈能籌謀

我看過被砂石車壓過去的傷亡者、我搶救過被六六火箭彈炸傷的士兵、我現場親自處理門口衛兵開槍自殺…。不少人可能連縫傷口都不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。