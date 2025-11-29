聽新聞
戰略思維 政客豈能籌謀

聯合報／ 陳信宏／自由業（屏縣里港）
賴清德總統26日宣布1.25兆元國防特別預算。歐新社
賴清德總統26日宣布1.25兆元國防特別預算。歐新社

我看過被砂石車壓過去的傷亡者、我搶救過被六六火箭彈炸傷的士兵、我現場親自處理門口衛兵開槍自殺…。不少人可能連縫傷口都不敢看，屍橫遍野、血流成河似乎只是成語，戰爭好像只是電視電影畫面般遙遠，所以有句名言：沒有砲聲的戰爭最恐怖。

坦白說，現階段大部分國人不想跟中共統一（而非中國大陸），未來呢？天知道。但現在必須認清事實：雖然買再多武器恐也打不贏解放軍，但還是要買，一則國防不能放棄，再則「美國爸爸」要你買；但起碼要買對、而且不要貴得太離譜。

但看看我們都買些什麼：一，布雷系統是要炸海灘遊客嗎？二，台灣是小島幾乎沒縱深及開闊平地，卻買一堆重型坦克；三，真開打老共不會讓我們存留機場，那買一堆固定翼Ｆ１６是準備幹嘛；四，無人機時代來臨，愛國者還有多大用處？

國防新思維是這些政客能見識和籌謀的？他們只想坐穩江山，外加撈軍火好處，成百上千億恐打水漂。現在股市發了、軍購預算上兆，賴總統是又繳了保護費、又去人家地盤投書賣乖，真令人感到無言。

