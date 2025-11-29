台已準備好避免第3次「被轉手」？

總統賴清德近日在《華盛頓郵報》投書中宣布史上最大、約一點二五兆的軍備特別預算，加速軍備現代化，誓言打造「台灣之盾」以阻嚇解放軍威脅。然而，前國安會秘書長蘇起日前在媒體視頻中卻直言，當今局勢下「台灣只剩和談一條路」，否則就進入「垃圾時間」了。

兩種看似對立的主張，其實共同折射同一個核心關懷：在大國權力板塊快速移動的今天，如何確保台灣在未來全球秩序重整時維持自主性？從歷史角度來看，從馬關條約到台美斷交，歷史上台灣多次因國際秩序變動而被重新定位。如今國際情勢再次變化，台灣是否準備好避免第三次「被轉手」？

台灣第一次轉手發生於一八九五年。清朝在甲午戰敗後，被迫以《馬關條約》將台灣割讓給日本。這不僅是主權的轉移，更象徵台灣在大國強弱消長中的被動地位。這段經驗讓台灣人第一次明白：國際秩序的改變會直接改寫島嶼的未來，而非來自本土的自主決定。

第二次轉手則出現在冷戰時期。一九四九年後，美國基於反共戰略，將台灣納入第一島鏈防線，透過《中美共同防禦條約》提供軍事保護。然而，當美國在一九七○年代調整全球戰略、推動與北京建交後，台灣再度被迫接受一個由外部力量決定的新定位：美國與中華民國斷交、廢除防禦條約，台海安全架構一夕改變。

如今，中美競逐成為廿一世紀國際政治的中心軸線。中國在經濟、軍事與科技上的崛起，使其更積極塑造周邊秩序；美國則試圖透過印太戰略與盟友合作維持主導地位。

在這樣的對抗格局下，台灣的戰略價值正面臨重估，風險也同步增加：台灣是否只是美國制衡中國的一塊拼圖？若未來美中關係在某些重大議題上達成平衡或交換，台灣是否再度被納入談判的一部分？

蘇起所強調的「和談」之所以引發關注，正因其背後的歷史觀與現實感。他提醒台灣：如果不認清亞太地緣格局已發生變化，及時調整自身定位的靈活性，當國際局勢發生巨變時，台灣可能發現自己處在無法選擇的位置。這與一八九五年、一九七九年的情境未必完全不同。

歷史雖不一定會重演，但警訊已然再現。中美競爭正改變整個印太架構，而台灣正位於這個變動的交會點上。問題不是大國是否會做交易，真正的挑戰是在下一輪全球力量洗牌來臨前，台灣能否建立足以支撐自主的實力，使任何大國在重新布局時，都必須把台灣納入其「不可或缺」的考量，而不是「可被替代」的選項。