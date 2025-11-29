國防繪本 難掩戰略真空

國防部「普發」新版《台灣全民安全指引》（俗稱全民國防手冊），印製量超過千萬本，預計明年一月前，將由各縣市民政系統送達約九百八十萬家戶，總經費更高達數千萬元。此項採取紙本普發，官方雖以「斷網備案」作為正當化理由，並指參照瑞典等國，卻難掩飾民防觀點的戰略真空。

放在民防戰略底下思考，手冊在「戰爭可視化」上做得精緻，例如個人緊急避難、停水停電的應變清單、七十二小時物資準備等具體圖示；但在戰略層級的說明上卻輕描淡寫，對於軍民協調、危機預防、運輸受阻等指揮鏈與責任劃分，整體模糊甚至不合時宜。

當官方手冊把重心傾向個人與社區層級的應變指南，對民防戰略、城鄉守備以至後勤規畫皆隔靴搔癢，意味把國家級安全問題簡化為個人責任，也將削弱公眾對政府戰略決策的監督問責。前者是當戰略失效時，把成本和結果轉嫁民間；後者則在關鍵時刻陷入資訊不對稱或假訊息流傳。

全民國防縮減成為一本圖解手冊，並以大宗印製掩飾政治問責的戰略空缺，恐在目的座標、民防縱深以及戰情掌握等三方同時展現破口。導致紙本手冊無疑陷入自我安慰，最終淪為圖示滿滿的國防繪本。