賴總統莫拿執念情勒全民

賴清德總統日前提出史上新高的一兆二千五百億元國防特別預算，打造先進防衛作戰體系，賴總統還稱，北京當局以二○二七年完成武統台灣為目標。對此，國民黨團首席副書記長林沛祥拋出邀請賴總統赴立法院做國情報告，民眾黨團也表示會列為考慮。針對在野黨提議，民進黨團則回應，若在野黨誠意邀約，且國情報告合於規範，讓政府透過國情報告來跟社會大眾討論國防特別預算，樂見其成。

賴總統拿著「二○二七武統說」恐嚇國人支持政府國安及國防政策，這讓筆者不禁想起二○一九年盛行一時的「亡國感」，每當民進黨政府執政遭遇困境，恐中反中牌就是他們谷底翻身的絕招，愈聳動愈灑狗血、效果愈佳。然而賴總統言論卻是打了美國總統川普的臉，因為川普在本月初受訪時曾表示，習近平已向他「保證」，北京不會在其任內對台灣採取軍事行動。難怪記者會後總統府偷偷修改，把「完成武統」改為「完成武統的準備」，避免爭議擴大。

近期日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起中日關係緊張，川普可能是為了穩定美中之間「脆弱」的友善，主動致電習近平以及高市早苗，以緩和區域緊張局勢，控制台海風險。賴總統卻無視川普總統的努力，繼續火上加油，無論是「二○二七武統說」、繼續宣揚「新兩國論」、加速推動國安十法限縮兩岸交流，還是未來八年投入一兆二千五百億元和大陸搞軍備競賽，都與川普努力維持的台海和平背道而馳。

當然，面對川普的善變，以及中共持續武力威脅，我方強化自身國安及國防實力嚇阻大陸武力侵犯確有必要。但維繫台灣安全不能僅靠購買武器，更重要的還是要改善兩岸關係，賴政府也一再呼籲北京恢復對話協商，但總吃閉門羹，問題關鍵正是賴總統視中華民國憲法為災難，不願以九二共識為基礎與中共交流對話。

為了鞏固綠營基本盤，賴總統還頻頻踩中共紅線，維持台灣內部「抗中保台」的氛圍，並抹紅在野黨的「和陸」路線是放棄與妥協。但可笑的是，賴政府滿腦子只有民進黨台獨黨綱和「台灣前途決議文」，處理兩岸關係沒有能力對話只有對抗，還拿著黨意要求全體國人與其「同島一命」，這才是台灣安全與和平的最大隱憂之一。

賴清德選前信誓旦旦稱「自己當總統兩岸發生戰爭機率是最低的」，如今選舉承諾跳票，卻只會大撒幣向美國輸誠，面對可能排擠民生文教預算及債留子孫的質疑，賴政府卻拿「沒有國哪有家」情勒在野黨。正是賴總統的台獨執念，把台灣拖進兵凶戰危的深淵，台灣人民沒有必要為其錯誤的兩岸路線埋單。盼望在野黨勿憂讒畏譏、害怕被抹紅，嚴審每筆國防預算，別讓國人當凱子，才是真正為台灣好。