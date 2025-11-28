從香港大火 反思管委會專業危機

香港宏福苑高層住宅大樓大火釀成重大傷亡，火勢蔓延景象震驚國際；亦對台灣都會區高密度住宅的防火安全敲響警鐘，應正視此一教訓而不能置身事外。

此次火災之所以呈現「立體燃燒」與「火燒連環船」的慘狀，與外牆維修工程中使用的材料有直接關係；台灣有許多建築物也正在進行外牆整修或拉皮工程，政府應立即檢討並強化相關法規，強制要求高層建築施工必須使用防焰或耐燃材料，從源頭阻斷火勢透過外牆快速擴散的致命風險。

另外，災情中傳出消防警報系統失靈的問題，「再先進的設備，失能就等於零」。針對老舊高層建築消防安檢，應嚴格督促管委會與業主落實檢查，務必確保火警自動警報、消防栓等基本消防系統功能正常，絕不容許消防設備形同虛設。此外，更要加強施工安全管理，廠商與業主都要重視；台灣正處於建築維修高峰期，但維修工地安全管理卻未同步提升。維修工地的施工安全管理至關重要，施工單位的工安責任最為關鍵。

都會火災的潛在風險，更深層的危機也在於「管理委員會」與「住戶」。台灣為數眾多的社區大樓，其管委會由住戶輪值或推選產生，多數成員缺乏建築、消防與施工管理的專業背景。在面對動輒數十萬、幾百萬乃至上千萬的外牆修繕或電梯更新等工程時，往往無力審核施工計畫的安全細節，更難以監督現場是否落實管理。許多管委會在選擇工程時，最在意的往往是價格，而非安全規格與施工管理計畫；當管委會不具備專業判別能力，「工程發包便宜就好」，甚至發包後「非專業領導專業」的問題，普遍存在。

此次災難不僅是單一公安意外，更是對居住過度集中化、建築老化及人口高齡化危機的嚴厲示警，結構性因素相互疊加，使得火災預防與應變，變得極其複雜且脆弱。都會區普遍存在高容積、高密度開發模式，形成火災高風險環境；建築物間距過近、天井狹小，一旦火災發生，極易形成「立體燃燒」與「跳島效應」。強大的「恨天高」式城市發展動線，不應以犧牲公共安全為代價。

同時，大量高層住宅正面臨「建築物老化」與「居住人口高齡化」問題。長者在火災發生時的反應時間往往很長，且上下垂直逃生困難。建築老了、設備舊了、人也老了，遂釀成嚴重的災難後果！

宏福苑大火映照出台灣都會區的潛在危機，唯有中央與地方聯手，從都市計畫、建築法規、公安檢查、社會福利、社區營造等多面向同時著手，才能系統性提升台灣都市防災韌性。