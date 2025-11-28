人力電力都缺 國力何來之有

人才是當前全世界最大的挑戰。隨著新興科技興起，以及社會結構變遷，世界已進入一個新時代，ＡＩ、半導體、六Ｇ等引領一波新的數位科技浪潮，帶來更多機會與挑戰。台灣卻因少子化及教育政策改變等原因，造成高階人才不足，加上外資來台挖角，連台灣產業龍頭半導體業都已面臨人才短缺窘境，更遑論其他科技產業及傳統製造業。甚至不限於企業，連政府各部門都有人才短缺危機。

我一直呼籲政府要對人才「開源節流」，也就是除了改善就業環境的軟硬設施以聚才、留才、用才；還要透過育才、引才，甚至搶才，充實我們的人才庫。當然育才是需要時間的，過去教育政策偏頗造成人才質與量的不足，尤其是ＳＴＥＭ人才的缺乏，不是一朝一夕就能解決，因此積極向國際招攬人才，不失為一個快速的解決方式。

日前美國宣布大幅調高Ｈ１Ｂ的簽證申請費用，中國大陸趁此之際推出Ｋ字新簽證計畫，以吸引外國科技人才。在短短一月之內就有四萬多件申請，引動了中美全球科技人才的搶人大戰。目前中國大陸Ｋ簽的磁吸效應正方興未艾，台灣如果不能提出更積極有效的引才制度，就無法和其他國家競爭。前陣子熱門的紀錄片「造山者」讓很多人非常感動，當時集合了決策者、執行者等各路人才，造就了台灣半導體產業這一座巍峨高山。面對未來，台灣的下一座山在哪？下一批的造山者又在何處？

台灣另一個嚴重的問題就是電力。這些年來，政府一直以「非核家園」的目標來推動包括風能、太陽能等再生能源的綠能，但時至今日成效有限。以太陽能而言，台灣土地有限，無法像沙漠地區國家有足夠的空間來鋪設光電板，光電發展往往引發環保的疑慮。加上台灣夏秋之際多颱風，很難保設施不被摧毀。上次風災過後，屏東嘉義沿海一帶大量光電板殘骸漂流，令人怵目驚心。台灣的風電發展也不順利，不管是陸域風電或離岸風電都難以在今年達標，因此綠電的發展尚不足以支持用電。但大量採用火力發電的結果，不但無法達成減碳目標，更有可能埋下影響國民健康的隱憂。

最近在童子賢董事長的努力之下，核能又逐漸被帶回大家的視野。雖然是否能重啟核電還未有定數，但民眾對核能的看法已不是全然負面。加上各先進國家紛紛重新擁抱核電，包括歐盟、美國、日本、韓國等，不是拉高核電占比，就是加蓋新的核電廠。中國大陸的核電發展更是日新月異，其核能發電總裝置容量和發電量成長迅速，成為其發展科技產業的後盾。事實上，核能已可被視為綠能的一環，也有許多新式安全的核能技術及裝置問世。如果台灣還依舊被束縛在核能是洪水猛獸的陳舊思想中，對國家的長遠競爭力將會是莫大的戕害。

在這個新時代，國家的科技能力與製造能力會決定其基本國力的強弱，而人力、電力則是國力的兩個重要支柱，缺一不可。中國大陸近年來科技發展迅速，人力及電力扮演著重要角色，這也給我們一個很大的警惕。台灣目前半導體產業領先全球，但實際上我們已有缺人缺電的危機。未來不管是要發展ＡＩ、半導體、六Ｇ通訊，甚至量子電腦，都需要更充足的人力及電力，這兩個問題不解決，要談國力發展，終究會是空談。