鉅額國防預算 台灣更安全？

賴清德總統宣布，預計二○三○年國防預算要占ＧＤＰ的百分之五；另外，接下來的八年，加編一點二五兆（四百億美元）國防特別預算加強軍備。這幾年，國防預算不斷地向上提升，小老百姓想問，這麼多的錢花在國防預算上，台灣更安全？我們需要這麼多的國防預算？這會不會影響到社福支出，特別在台灣老年化又少子化的社會，長照、兒福預算會不會被排擠？更重要的，為什麼要編這麼多的國防預算？讓台灣更有保障？還是準備跟中國打仗？

二○二六年的預算，國防預算九千多億，占總預算百分之卅、ＧＤＰ的百分之三點三二（二○二一年只占百分之二點四）。相信這裡面有很多的錢，若是拿來提高軍人的待遇，老百姓會很贊成為這些保家衛國的英勇戰士加薪；但有多少買美國軍火？二○二一年我們向美國買七點五億美元的軍火，二○二六年預計要買一一○億美元以上，五年間十幾倍成長。但美國累計還有兩百億美元軍火，台灣已付了錢，美國卻未交貨。

老百姓要問的是，這兩年，中共軍機三不五時越過海峽中線、中國船艦在台灣沿海火炮射擊，已成家常便飯。雖增加了軍購，但老百姓的心裡，究竟是覺得台灣更安全或更不安全了？

二○三○年要編的國防預算，預計占ＧＤＰ的百分之五。未來幾年，台灣的ＩＴ產業還會一路暢旺？台積電和很多供應鏈搬到美國，這些公司如在美註冊繳稅，那麼他們的營收就不會列入台灣的ＧＤＰ。我們的國防預算這麼高，歲入、歲出能平衡？還是要舉債編國防預算，債留子孫？台美關稅談判，要求台灣到美國巨額投資，再加上每年不斷增加的對美軍事採購，國庫會不會被美國掏空？台灣是不是美國的打工仔？

國防除了武器以外，很重要的是心防。假如賴政府把中華民國的招牌擦亮一點，完全回到正統的中華民國治國，相信中國不會不斷對台武力恫嚇，這對保台衛民，會有大幫助；假如賴總統號召兒子全家從美國回台灣，參與未來部分民進黨人士臆想的台灣對抗解放軍的巷戰，對穩定民心助意大，相信抵得過百分之十的國防預算。

新加坡已故總理李光耀曾跟前閣揆蘇貞昌說，「民進黨很特別，全世界所有的國家都怕中共，只有你們民進黨不怕，天天罵中國？」這段話時隔多年，蘇貞昌還有民進黨的人還記得嗎？聽進去了嗎？國防預算的增加，有不少恐是賴政府刺激挑釁大陸所引起的。