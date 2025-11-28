賴總統挾美自重掏空台灣

在川習、川高通話後，僅獲百分之四十得票率的賴清德總統投書外媒、再開記者會宣布，為因應北京當局二○二七年「武統台灣」，須投入一點二五兆強化國防。但整場記者會看下來，令人有許多不解之處。

首先，賴總統在記者會以肯定句稱「北京當局也以二○二七年完成武統台灣為目標」，這話根據是哪來的？以最近美國會的委員會報告為例，曾點出二○二七年、二○三五年和二○四九年為中共可能侵台時間，但委員會副主席薛瑞福也說，習近平指示解放軍在二○二七年做好攻台準備，非攻台日期；而該報告是根據美情報引用中共領導人習近平宣布要在二○二七年完成解放軍機械化、信息化和智能化目標。

換句話說，不是中共意圖如此，只是美情報界做了一個中共在不考慮其他包括經濟制裁、戰略目標、大國競合等因素下，僅因武力到位就攻台的判斷或預測。別忘了外媒也曾報導習近平在去年與歐盟執委會主席會面時說，美國試圖誘騙中國入侵台灣，他不會上鉤。

賴的說法引發爭議後，總統府改寫記者會稿「武統台灣為目標」，為「武統台灣『的準備』為目標」，現場錄音檔倒是沒動。一國領導常在重要議題上有不同說法，這應也算國安危機？而中共對台一直不承諾放棄使用武力，我也年編經費因應，此次習只是要軍隊在二○二七年完成又一個現代化目標，我方的長年準備難道是吃素的？為何變成要再另花大錢的動機？到底是「不對稱作戰」還是軍備競賽呢？賴應該要詳細說明。

其次，國防部現還有二項特別預算正在執行、多項武器未交貨，前帳未清，賴就急匆匆的先投書美媒，表示國防經費要增加四百億美元，在釋出要開記者會訊息當天，先開國安會「經過充分討論」，再向國人宣布跨越任期的上兆軍購。這麼獨斷粗糙的操作，讓人懷疑他是否想「挾洋自重」、暗示美國要支持他連任才有後續軍購。這一方面會使國人有意見；另一方面賴為自己連任賠上美國形象，美國人恐怕也不會太高興。而上兆預算有不少投資國內工程、商購及委製項目，又容易讓人聯想到綠電發展過程，令人不安。

第三，大家多把焦點放在軍購，但也應注意賴提到第一項行動方案五，打算「對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範」。最近行政機關把手伸到兩岸學術交流，大學社團赴陸交流要登錄，且列入對學校行政考核與獎補助款參考，賴政府還想進一步規範各式交流及政治對話。

簡而言之，在中共對台威脅是常態的前提下，少數總統未見權力謙抑，反因「誤解」與期待未必會出現的國際幫助，大膽擴張行政手段、提出利己政策與破紀錄的特別預算案，讓所有國人承擔。這種賠上前人辛勤累積的作法，將留下什麼樣的台灣？不敢想像。