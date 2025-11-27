出資幫美軍基地升級 當台凱子？

美國賣過時武器給台灣，遲遲不交貨、沒有罰款機制，我方卻只能隱忍，不論要我們買什麼都乖乖埋單。美國一再要求我方提高國防預算，現在已經超過ＧＤＰ百分之三，正邁向百分之五，而美國期盼的數字是一成。

以二○二五年ＧＤＰ預估值廿六兆四四九三億元為基準，一成是二兆六四四九億、百分之五是一兆三二二五億；占二○二五年中央政府歲出總額三兆一三二五億的比例，分別為八成四、四成二。即便有「特別預算」與「非營業特種基金」的加持，依舊是不可能的任務。若這天文數字的國防預算投下去，台灣除了準備戰爭，其他政務都無法推動，社福、兒福、長照、教育、經濟發展都要放棄嗎？台灣當凱子已經過頭了，民眾該清醒了！

國民黨執政時期，每年國防預算約三千億元左右，但當時中共軍機、船艦不會越過海峽中線，也不會圍島軍演。目前光是一般性國防預算就達九千億元，再加上賴清德總統說的一點二五兆元國防特別預算，一共高達二點二兆元，請問賴政府買到台灣安全了嗎？買到先進武器了嗎？海峽中線被消除、中共軍機艦擾台常態化、動輒圍台軍演，二點二兆元的天價軍費，買到的只有喪權辱國！

現在連菲律賓軍事基地升級都要台灣埋單，下一步第一島鏈上所有的美軍基地整建，台灣都要付錢嗎？付得起嗎？

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（ＵＳＣＣ）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓境內的美軍基地升級。ＵＳＣＣ副主席薛瑞福主張，國會應指示國務院透過「對外軍售」（ＦＭＳ）機制，包裝成「非武器性支援」，讓台灣出錢，強化鄰國的相關軍事設施。

這個建議的淺白說法就是，美軍在第一島鏈上的各個諸島，從日本西南以下、包括釣魚台、菲律賓所屬各島上，非軍事設施的維護與維修費用全都由台灣埋單，這是一種強盜式的政治壓力。

美國國會要台灣替菲律賓國防基地建設付錢，民進黨政府依舊靜悄悄，難道是準備接受？仍然不敢對國人說明白、也不敢對美國拒絕？這不是保護台灣，是犧牲台灣、出賣台灣。賴總統有責任向國人說清楚，和美國政府談了什麼？國安不是依靠幫他國養基地所能獲得。台灣不應成為印太戰略的金主，也不應被任何國家予取予求；台灣不需要跪美舔美、唯命是從的附庸政府，而是需要真正捍衛國家利益、勇敢向勒索說不的政府。

本案發展幾個方向可能有：一、吃定台灣不敢不付錢。看政府軟弱的回應可知，這個案子不論換什麼包裝，最後一定通過，只是要付多少錢而已。二、美國把協防台灣當作整建這幾個基地、要台灣埋單的理由。三、考量大陸的反應，不要當了冤大頭還被武嚇，落得裡外不是人。

台灣被當提款機，賴總統還投書美媒感恩戴德；全世界沒有這種惡例，只有美國敢這樣赤裸裸地吃定台灣。台灣民眾應該關注，立法院更應強硬把關、給決策者教訓，也讓美國知道對台灣不可予取予求。